Anne-Elisabeth Blateau (Scènes de ménages) atteinte du coronavirus : "J'étais un peu dans le déni"

Blaise Matuidi, Idris Elba, Alexia Laroche-Joubert, le Prince Charles, Albert de Monaco, Daniel Dae Kim (Hawai 5-0), le footballeur Paulo Dybala, Itziar Ituno (La Casa de Papel), Tom Hanks, le rappeur MHD... toutes ces célébrités ont ou ont eu le coronavirus. Une autre personnalité s'ajoute à la liste : il s'agit de Anne-Elisabeth Blateau de Scènes de ménages.

"J'ai eu peur"

C'est dans une interview accordée à TV Mag que l'actrice raconte sa lutte contre le Covid-19 : "J'ai commencé à tousser puis petit à petit j'ai eu de la fièvre. Une fièvre un peu étrange, pas très haute, je suis montée jusqu'à 39,7°. Je n'étais vraiment pas bien."

Anne-Elisabeth Blateau confie ensuite que tous les médecins qu'elle a consulté avaient très peu de doute sur le diagnostic : "Je n'ai pas été à l'hôpital car les recommandations sont de rester à la maison sauf si on ressent une détresse respiratoire. J'étais très fatiguée et je me disais que j'avais attrapé froid. J'étais un peu dans le déni puis au fur et à mesure, ça s'est aggravé. Une fois que la fièvre et la toux étaient vraiment importantes, c'était devenu évident. Oui, j'ai eu peur car on n'est pas dans un climat très rassurant."

"S'il ne se passe rien, je pense que j'aurai vaincu le virus"

Aujourd'hui, l'interprète d'Emma dans Scènes de ménages assure aller "mieux" : "Je me suis isolée dans une pièce. L'isolement était compliqué car pour bien faire, il faudrait avoir un petit studio indépendant, ce qu'on n'a pas (...) même si je tousse encore un peu et qu'il me reste quelques signes d'essoufflement. Ça fait une semaine donc je suis sur la fin. Le week-end dernier a été très difficile. Les courbatures étaient vraiment douloureuses avec de la fièvre qui monte, qui descend toute la journée. J'attends encore 48 heures et s'il ne se passe rien, je pense que j'aurai vaincu le virus." On croise les doigts...