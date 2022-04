Anaïs Sanson enceinte de son 3ème enfant après 9 fausses couches : elle dévoile son baby bump de la victoire

Elle avait confié à Gossip Room avoir subi 8 fausses couches : "Je m'étais déjà fait aider. J'avais fait 3 mois de stimulations ovariennes. Carlos me faisait les piqûres dans le ventre. J'étais très très très stressée enceinte. Les fausses couches, ça m'a littéralement perturbée". Elle avait alors décidé de se lancer dans un parcours PMA, et avait fait une 9ème fausse couche. Retomber enceinte et toujours avoir le bébé est donc une belle victoire.

Dans sa story Instagram, Anaïs Sanson a expliqué que "ça devenait vraiment compliqué à vous le cacher". "Je ne rentre plus dans aucun de mes pantalons" a même avoué la maman. Et certains abonnés ont déjà commencé à se questionner sur le sexe du bébé, ils se demandent s'il s'agit encore d'une fille ou d'un garçon cette fois-ci. Certains internautes pensent que c'est un garçon parce que son "ventre est hyper bas". Mais "pour Lila je recevais des tonnes de messages comme quoi mon ventre était hyper bas" a rappelé l'ex-candidate de télé-réalité qui n'a pas encore fait de retour à la télé pour l'instant.

Jeremstar, Anaïs Camizuli, Stéphanie Clerbois... Les people félicitent le couple

Le couple a reçu de nombreux messages de félicitations dans les commentaires du post Instagram, qu'Anaïs et Carlos ont tous les deux partagés sur Instagram. Anaïs Camizuli, Alexia Mori, Stéphanie Clerbois, Jesta Hillmann, Kelly Helard, Charlène Lemer, Mélina de Mariés au premier regard 5 ou encore Lorene "Poluxe" leur ont envoyé des messages pour les féliciter de l'arrivée prochaine du bébé.

Mélanie Dedigama a aussi écrit : "C'est merveilleux youhouuuuu suis tellement heureuse pour vous mon dieu". "Hoooooooo ma chérie, félicitations !!! Tu le souhaitais tellement ce bébé, je suis trop heureuse pour vous" a commenté de son côté Julia Paredes. Sophie, la maman de Swan et Néo, a déclaré : "Félicitations, on est tellement contents pour vous. Après toutes ces épreuves, quel bonheur d'admirer cette belle photo, on a hâte de rencontrer ce petit bout de chou. Plein de bisous pailletés pour toute la famille".

Et Jeremstar a indiqué avec tendresse : "Quel bonheur après tout ce parcours du combattant. Hâte de découvrir ce bébé arc en ciel dans quelques mois. Tu peux être fière de toi, d'avoir fait face à toutes les difficultés que tu as traversées. Tu as été forte et courageuse alors bravo. Et dire que je ne me suis douté de rien et que j'ai découvert que tu étais enceinte pendant le tournage de notre épisode @babystory. Plein de bonheur à toi et toute ta petite famille, Love you".