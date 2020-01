Anaïs Sanson maman pour la deuxième fois : elle annonce la naissance de sa fille

"Je suis la plus heureuse du monde"

L'ancienne participante aux Princes de l'amour a ensuite fait un bilan très positif de son année 2019 : "Tu auras été ma plus belle année.Tu m'as apporté un mariage de rêve, un mari en or, une fille qui va devenir une grande soeur exceptionnelle et un magnifique bébé pour finir l'année en beauté. Je suis la plus heureuse du monde... j'espère que 2020 nous apportera la santé et beaucoup d'amour." Sa fille aînée, Shana, a 12 ans et est née d'une précédente relation.