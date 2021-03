America Ferrera (Amy) de retour dans Superstore saison 6, elle s'explique

Elle avait annoncé son départ, puis la série a été annulée

Pour rappel, en octobre 2020, America Ferrera avait annoncé quitter Superstore. "Les plus de 5 années passées avec cette équipe ont été vraiment extraordinaires" avait-elle déclaré dans un post vidéo, "C'est un tel point d'ancrage dans ma vie, un endroit où je me suis sentie si soutenue et si aimée par vous tous. J'ai l'impression d'avoir tellement grandi en tant que personne, en tant que productrice, en tant que réalisatrice, en tant qu'actrice... et venir ici chaque jour a été un cadeau, et je n'en ai pas pris un seul instant pour acquis". Et elle avait teasé un possible retour : "J'espère revenir, et vous voir, avant que tout ne soit terminé".

Ben Feldman avait réagi en se confiant sur la suite avec l'absence de la comédienne. "Son départ va laisser un énorme vide que nous allons devoir remplir avec des gags, de la comédie et du charme" avait-il avoué à TVInsider. Et en décembre 2020, NBC avait alors annoncé l'annulation de la série. Superstore n'aura donc pas de saison 7 et s'arrêtera avec l'épisode 15 de la saison 6, qui sera diffusé printemps 2021. Mais la "bonne nouvelle" pour les fans, c'est qu'America Ferrera sera finalement présente pour le final.