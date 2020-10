Superstore saison 6 : America Ferrera (Amy) quitte la série, Ben Feldman se confie sur la suite

La décision de Jonah

C'est à l'occasion de l'épisode 2 de la saison 6 de Superstore, prochainement diffusé aux USA, que l'actrice America Ferrera quittera la série. On s'en souvient, Amy Sosa, son personnage, a en effet pris la décision de déménager en Californie afin de prendre les fonctions d'un nouveau poste à responsabilités. Malheureusement, ne comptez pas sur Ben Feldman pour révéler quoi que ce soit concernant la conclusion de cette intrigue.

Interrogé par TVInsider sur la raison qui poussera le vendeur à ne plus vouloir partir avec sa compagne, le comédien a tout simplement confié, "C'est tellement rare de se retrouver avec intrigues dont je n'ai pas le droit de parler. Donc pour le savoir, il faudra attendre". Seule certitude, cette décision ne sera pas sans conséquences pour Jonah qui devrait donc en ressortir avec le coeur brisé. Tant de saisons à se courir après, se mettre enfin ensemble pour finalement finir comme ça... La vie c'est vraiment moche parfois.

La nouvelle vie sans America Ferrera

En parlant de conséquences, l'acteur a confessé que l'absence d'America Ferrera sera difficile à assumer au début, "Son départ va laisser un énorme vide que nous allons devoir remplir avec des gags, de la comédie et du charme". Néanmoins, si son duo avec la comédienne semblait être LA grande force de Superstore, Ben Feldman a également promis que la série pourra survivre à ce départ, notamment grâce aux nombreux autres personnages qui sont tout aussi intéressants et qui en profiteront pour prendre de l'importance.

A ce sujet, la bande de Cloud 9 devrait bénéficier d'une intrigue un peu plus forte cette année en raison de l'épidémie de Covid-19. L'interprète de Jonah l'a rappelé, "Ces travailleurs sont devenus des héros en première ligne. Ils n'ont pas le luxe de pouvoir fermer les portes. Et c'est ce monde dans lequel on vit". On ne sait pas encore comment cela sera mis en scène à l'écran (difficile de s'attendre à des remerciements, les clients devraient être encore plus irrespectueux), mais on peut déjà s'attendre à quelques actions de leur part afin de se faire entendre.