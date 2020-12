Superstore saison 6 : après le départ d'America Ferrera (Amy), la série est annulée

Il y a quelques mois, America Ferrera - l'interprète d'Amy, annonçait à la surprise générale son départ de Superstore au début de la saison 6, actuellement en cours de diffusion sur NBC aux USA. Une décision jugée décevante et frustrante par de nombreux, qui n'est malheureusement pas restée sans conséquences.

Superstore est annulée

NBC vient en effet de l'annoncer, Superstore est annulée et n'aura donc pas le droit à une saison 7. De fait, la série prendra fin au printemps 2021 au terme du 15ème et dernier épisode de la saison 6. Officiellement la chaîne n'a pas lié cette décision au départ de la comédienne principale, mais la coïncidence reste quand même trop grosse pour être ignorée.

Cette fin n'était évidemment pas prévue par les créateurs qui espéraient pouvoir continuer encore quelques années, mais ces derniers ont tout de même promis aux fans que la conclusion - qui n'a pas encore été tournée, sera à la hauteur de la série. Dans un communiqué, Justin Spitzer, Gabe Miller et Jonathan Green ont déclaré, "Nous sommes reconnaissants envers tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis le début (ou qui nous ont découvert en cours de route). Nous allons tout faire pour partir de la meilleure des façons et vous offrir la fin satisfaisante que vous méritez !"

Les acteurs réagissent à la fin de la série

A noter que les acteurs de Superstore ont commencé à réagir à l'annulation de la série. Et sans surprise, même si la fin n'est pas encore tout à fait là, c'est l'émotion et la nostalgie qui priment déjà. Sur Instagram, Nichole Bloom (Cheyenne) a déclaré, "Faire partie de cette série pendant autant de temps a été l'une des expériences les plus inattendues et formatrices de ma vie. Je suis tellement reconnaissante envers nos créateurs, scénaristes, notre équipe, mes collègues adorés et vous tous qui nous avez regardés. Ca a été un chapitre incroyable".

De son côté, Nico Santos (Mateo) a confié, "Superstore a changé ma vie. Si j'ai à ce point grandi en tant qu'artiste et personne, c'est parce que j'étais entouré par l'équipe la plus talentueuse que l'on peut espérer. Nous sommes véritablement une famille. Je suis incroyablement fier du travail que l'on a fait, des histoires racontées. Faire partie d'une série qui osé célébrer mon identité en tant que philippin, immigrant LGBTQ est quelque chose qui restera avec moi pour toujours."

Et vous pouvez le découvrir ci-dessous, Lauren Ash (Dina) ou encore Colton Dunn (Garrett) ont également réagi sur leurs réseaux sociaux. Enfin, sachez que si America Ferrera ne s'est pas encore exprimée, la comédienne avait déjà ouvert la porte à un retour dans le futur. Autrement dit, attendez-vous à retrouver Amy lors du dernier épisode. C'est déjà ça !