Amel Bent VS Pascal Obispo : la coach de The Voice s'explique sur leur accrochage

Amel Bent revient sur son clash avec Pascal Obispo

Alors que déjà, Marc Lavoine et Pascal Obispo étaient en froid avant The Voice, c'est au tour d'Amel Bent de ne pas s'entendre avec l'interprète de Tombé pour elle. La coach de l'émission s'est pris le bec avec Pascal Obispo ce samedi 18 janvier 2020 sur TF1. La chanteuse qui a intégré The Voice 2020 est revenue sur ce clash pour Télé Loisirs en précisant que "d'abord, ce n'est pas du fight, c'est un débat d'idées". "Il a ses convictions, j'ai les miennes" a-t-elle ajouté, "De temps en temps, ça cohabite... ou pas. C'est comme quand on vit en colocation, ça peut être l'amour fou un jour et le contraire le lendemain".

Amel Bent avait même prévu que ce désaccord allait forcément arriver : "C'était sûr qu'on allait se fighter sur une nana black américaine qui allait chanter un truc un peu soul. Il me disait 'Mais non, pas du tout'. Et là Toni arrive avec cette chanson de Lauren Hill... Et Pascal commence et lui demande de 'déchanter'. Je me suis dit, je ne vais pas le rater". Une vraie ambiance électrique chez les coachs donc.

"Il blague tout le temps sur mes vibes"

Celle qui a cartonné avec son tube Ma philosophie a expliqué que "ça dure depuis toujours avec Pascal. On a travaillé ensemble quand j'avais à peine 19 ans, il m'a écrit une chanson, il blague tout le temps sur mes vibes. Lui, dès qu'il entend une vibes, il a le poil qui se hérisse mais pas pour les bonnes raisons" "Avec Pascal, on se respecte beaucoup". Amel Bent et Pascal Obispo ne sont donc pas d'accord sur les façons de chanter un titre mais sont très bons amis dans la vraie vie.

"C'est un artiste que j'admire. C'est un des plus grands mélodistes de la chanson française. Je l'admire. On n'est pas de la même école. Lui, c'est l'école du rock et de la chanson française très classique. Moi, c'est la chanson française très classique et toute la musique afro-américaine, soul, gospel, etc..." a-t-elle indiqué, "Ce qui est drôle c'est que le coach avec qui je vais le plus buzzer à deux sur cette saison, c'est lui. On va se retourner souvent sur les mêmes voix alors que sur le papier, nous ne sommes pas dans le même univers. The Voice fait du bien car elle rassemble deux artistes qui n'ont pas le même âge, le même bagage musical. Quand une voix met tout le monde d'accord, il n'y a plus d'école".