The Voice 9 : Pascal Obispo et Marc Lavoine en froid avant l'émission, ils racontent

The Voice 9 démarre bientôt sur TF1 ! Cette année, l'émission fait le plein de nouveautés à commencer par les coachs Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine et Pascal Obispo. D'ailleurs, saviez-vous que deux d'entre eux avaient quelques différends avant le tournage du programme de chant ? Comme l'a révélé Marc Lavoine à Télé Loisirs, Pascal Obispo et lui n'ont "pas toujours eu des bons moments tous les deux" : "Il le sait, je le sais."

The Voice 9 leur a donc permis de se redécouvrir et d'apprendre à s'apprécier de nouveau : "J'ai découvert des parties de lui que je ne connaissais pas. Je suis heureux de voir et d'entendre Pascal comme cela, un peu démonté. Je l'ai vu déstabilisé, fendre l'armure... Dans The Voice, on est retombés dans les bras l'un de l'autre. Quand on connait quelqu'un et qu'on refait une rencontre, c'est vachement important. J'ai re-rencontré ce type-là", explique l'interprète de Elle a les yeux revolver.

Ce sentiment est partagé du côté de Pascal Obispo : "Je suis content d'avoir redécouvert Marc grâce à cette émission. Je suis très heureux d'être assis à ses côtés, d'avoir un fauteuil à côté de quelqu'un qui a de l'esprit, confie Pascal Obispo. Avec le succès, je me suis beaucoup protégé. Trop peut-être. Je ne me suis pas livré, je n'ai pas montré grand chose de qui j'étais. À l'aube de mes cinquante-cinq ans, Marc (Lavoine) aidant, je me suis laissé aller dans The Voice. Je l'ai vu très honnête par rapport à son vécu. J'ai été particulièrement ébloui par les démonstrations d'honnêteté de Marc, Lara (Fabian) et Amel (Bent) que je me suis livré également", confie le chanteur en interview avec Télé Loisirs. Tout est bien qui finit bien donc !