The Voice 2020 : une ambiance électrique entre les coachs ? Amel Bent nous répond (Interview)

The Voice est de retour ! Ce samedi 18 janvier 2020, le célèbre télé-crochet revient sur TF1, avec plusieurs nouveautés. La plus grande d'entre elles : les coachs ! Ainsi, on retrouve Amel Bent, qui vient de The Voice Kids, Pascal Obispo, qui fait son retour après avoir participé à la saison 7, Lara Fabian qui a participé à La Voix au Québec et enfin Marc Lavoine, pour qui c'est un exercice totalement inédit. Un quatuor complice mais explosif. Les artistes n'hésitent pas à se rentrer dedans et à dire ce qu'ils pensent.

Une ambiance électrique entre les coachs ?

Une ambiance sur laquelle Amel Bent est revenue lors d'une interview off-screen accordée à Purebreak : "Ce n'est pas électrique, c'est la vraie vie. On a décidé naturellement d'être nous-mêmes. On avait envie d'être nous-mêmes, tout simplement. On s'est surtout dit, chacun de nous, que c'est quelque chose que l'on doit aux gens qui s'adressent à nous, qui sont ces artistes, ces talents qui chantent devant nous. Ils arrivent avec ce qu'ils sont, sans se trahir, sans nous trahir. Il n'y avait pas de raison à ce que nous, on soit là à jouer les faux-culs à faire le jeu de la télé."

L'interprète de Ma philosophie reconnaît qu'il y a parfois de l'animation : "C'est sûr que, des fois, on sort un peu du cadre de ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision, en tout cas ces temps-ci. Ça fait du bien parce qu'on ne se sent pas à la télé. Nikos est là mais n'est pas avec nous donc on n'a pas de présentateur, il n'y a pas quelqu'un avec nous qui nous dit quoi dire, quand pourquoi, comment."

Amel Bent répond en interview

Dans cette interview, Amel Bent répond également à des questions que tout le monde se pose, comme : pourquoi les coachs portent les mêmes vêtements pour les auditions à l'aveugle ? Peuvent-ils croiser les talents dans les coulisses ? Essaient-ils de tricher et de se retourner pour voir les talents ? Retrouvez la vidéo dans notre diaporama ci-dessus.

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.