Amandine Petit (Miss France 2021) en couple ? La petite phrase qui semble confirmer

Miss France est-elle en couple ? C'est la question qu'on se pose chaque année. Amandine Petit, élue Miss France 2021, n'y a pas échappé, mais elle compte bien garder le secret sur sa vie sentimentale : "Je pense qu'il y a un jardin secret à préserver durant mon année de Miss France", a-t-elle confié à Télé Loisirs. Sauf que des photos, anciennement postées sur son compte Instagram et confirmant qu'elle n'est pas célibataire, sont apparues sur la Toile.

"Ça a été dit que je pouvais avoir quelqu'un depuis six ans"

On peut en effet la voir en compagnie de son petit ami supposé, Julien Georges, avec qui elle serait en couple depuis 6 ans. Iris Mittenaere a rapidement mis en garde Amandine Petit sur la malédiction planant sur les Miss France : "Je pense que la vie de Miss France n'est pas une année facile pour être en couple. On peut faire des rencontres, mais je ne crois pas que ça marche."

Miss France 2021 a eu l'occasion de répondre à ces propos dans une interview sur Europe 1 : "Quand je donne mon amitié à quelqu'un, c'est avec beaucoup de sincérité et là, c'est ce qu'il peut se passer si j'ai un petit ami. Et oui, ça a été dit que je pouvais avoir quelqu'un depuis six ans. Quand une relation dure depuis six ans, ce n'est pas le fait d'être élue Miss France qui changera grand chose." Une petite phrase encourageante qui confirme qu'Amandine Petit n'est très probablement pas un coeur à prendre.