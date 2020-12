Amandine Petit (Miss France 2021) en couple : Iris Mittenaere la met en garde

C'est Amandine Petit qui a succédé à Clémence Botino et est devenue Miss France 2021. Celle qui était Miss Normandie ne manque pas de répartie et l'a prouvé en répondant à ses haters. Mais quand il s'agit d'évoquer sa vie personnelle, la jeune femme de 23 ans est beaucoup plus discrète. Alors qu'elle refusait de dire si elle était en couple ou célibataire, ses photos sur Instagram l'ont trahie : Amandine Petit est bien en couple. Une histoire qu'elle souhaite protéger puisqu'elle a depuis supprimé toutes les images de son chéri, Julien.

Une "malédiction" pour les Miss ?

D'autant plus qu'être Miss France et être en couple, c'est assez compliqué. On parle même d'une vraie "malédiction" puisque plusieurs couples ont éclaté pendant l'année de règne des Miss. Maëva Coucke, Miss France 2018, a par exemple récemment évoqué son petit ami de l'époque. "Ce garçon s'est énormément moqué de moi, mais on est toutes passées par là. (...) J'ai vécu mon année en ayant une peine de coeur parce que je n'étais pas bien, que ça se passait très mal avec lui. Ça m'a parfois vraiment miné le moral." a-t-elle confié à Paris Match. Iris Mittenaere a elle aussi été en couple durant son règne en 2016, une relation qui s'est ensuite terminée.

Iris Mittenaere met Amandine Petit en garde

Alors qu'Amandine Petit n'a toujours pas évoqué son histoire d'amour publiquement, Iris Mittenaere l'a mise en garde. Interrogée par Paris Match, celle qui a été Miss Univers 2016 et qui est désormais en couple avec Diego El Glaoui s'est confiée sur les difficultés de vivre une histoire d'amour et d'être Miss France. "Franchement, c'est compliqué d'être en couple cette année-là. Parce que c'est une année pleine de chamboulements, on ne sait plus trop où on en est." confie la reine de beauté qui ajoute : "C'est une année magique et difficile. C'est un gros choc. On ne sait plus trop qui on est, même. On ne nous appelle plus par notre prénom, mais Miss France. C'est un peu bizarre. On nous dit d'être une demoiselle parfaite, et on se perd facilement. Donc c'est compliqué de savoir même ce qu'on veut, et de donner de la place à quelqu'un dans notre vie".

Pour Iris Mittenaere, il est donc difficile d'allier amour et Miss France. "Je pense que la vie de Miss France n'est pas une année facile pour être en couple. On peut faire des rencontres, mais je ne crois pas que ça marche. Je suis peut-être fataliste. Miss France, ce n'est pas une année où l'on peut rencontrer l'homme de sa vie !" explique-t-elle. On espère qu'Amandine Petit et Julien sauront surmonter les épreuves.