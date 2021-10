Amandine Pellissard (Familles nombreuses, la vie en XXL) va-t-elle quitter l'émission ? Elle répond

Familles nombreuses, la vie en XXL : Amandine Pellissard sur le départ ? Elle répond

Amandine Pellissard, son mari et leurs enfants font partie des familles dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Et beaucoup de téléspectateurs se sont inquiétés de leur possible départ du programme. En effet, dans le pré-générique de Familles nombreuses, la vie en XXL, Amandine Pellissard apparaît en pleurs. Des larmes qui signifient qu'elle pourrait quitter l'émission ? C'est ce que se sont demandés plusieurs internautes. D'autant plus qu'Amandine Pellissard a des projets, dont la sortie d'un livre pour raconter son histoire (notamment le fait qu'elle a été victime d'inceste dans le passé).

"Je voulais juste vous rassurer" a alors déclaré Amandine Pellisard dans sa story Insta, sortant ainsi du silence et répondant à la rumeur de possible départ. Dans les images en question de Familles nombreuses, la vie en XXL, "nous dressons notre bilan des 2 ans passés où on a commencé à partager tout de nous avec vous". "On est très touché de tout ce qu'il se passe et de tout ce qu'il s'est passé", d'où le fait que la maman se montre émue et en larmes. Il faut dire que la mère de famille a en effet connu des épreuves difficiles récemment. Elle qui était enceinte de son 9ème enfant a fait une fausse couche, puis a fait une autre fausse couche. Malgré ces drames, Amandine Pellissard veut toujours un 9ème enfant et garde le sourire et l'espoir.

"Nous serons toujours dans les prochains épisodes"

"Rassurez-vous, en aucun cas cela veut dire que nous partons. Nous serons toujours dans les prochains épisodes" a tenu à préciser Amandine Pellisard. "A compter du 11 octobre, vous pourrez aussi découvrir deux nouvelles familles mais la famille Pellissard sera toujours présente donc je vous rassure, ce bilan de saison n'a en aucun cas la saveur d'un adieu" a-t-elle ajouté.

Et si la maman de Familles nombreuses, la vie en XXL est souvent critiquée pour ses injections aux lèvres, il n'y a pas que des haters. Amandine Pellissard peut compter sur une grosse communauté d'internautes qui la soutient. "La famille triomphe toujours donc on continuera de partager tout ça avec vous à travers les caméras de TF1. Merci d'être toujours aussi fidèles, plus nombreux et de nous le rendre aussi merveilleusement" a-t-elle indiqué, "On est ravis de continuer cette aventure".