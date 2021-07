Amandine Pellissard va-t-elle quitter Familles nombreuses, la vie en XXL ? Elle aurait des projets

Amandine Pellissard sur le départ de Familles nombreuses, la vie en XXL ? Elle voudrait devenir actrice

Amandine Pellissard est connue pour être l'une des familles stars de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. La maman de 8 enfants, qui était enceinte de son 9ème enfant mais qui a été victime d'une fausse couche, aime sa nouvelle vie médiatisée, soutenue par une grande communauté. Mais désormais, Amandine Pellissard voudrait changer de job et devenir actrice.

Interrogée par Télé Loisirs, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a en effet dévoilé son envie de devenir comédienne : "J'aimerais aussi m'orienter vers la fiction à plus ou moins long terme". Et ce projet prend déjà forme, elle risque d'être castée dans une série ou dans un film dès 2021 : "J'ai des castings en vue pour la rentrée". Sans oublier qu'elle prépare une autobiographie, un livre où elle parlera notamment de l'inceste dont elle a été victime étant petite fille, elle qui avait déjà avoué avoir un lourd passé.

Cela veut-il dire qu'Amandine Pellissard, son mari et ses enfants vont quitter le programme Familles nombreuses, la vie en XXL pour lequel ils n'ont pas de salaire ? Non, pour le moment, la mère de famille veut continuer l'émission, même si elle décroche un rôle dans une fiction : "C'est mon émission de coeur. C'est là que tout a commencé. On est encadré par des gens avec qui on noue des liens très forts, on a des équipes au top et c'est vrai que nous, pour l'instant, on est ravi de continuer l'aventure".

Amandine Pellissard a d'ailleurs raconté comment elle et sa famille se sont retrouvés dans Familles nombreuses, ma vie en XXL : "Le concept était totalement nouveau. La production nous a trouvés par le biais d'un reportage qu'on avait fait pour Capital sur M6 et on s'est dit : 'Pourquoi pas ?' Si ça peut permettre de partager notre quotidien et dépoussiérer un peu les choses qui sont ancrées dans l'esprit des gens...".

Amandine Pellissard est devenue influenceuse sur Instagram : elle se confie sur ce métier

En plus d'être devenue une star du petit écran grâce au programme familial de TF1, Amandine Pellissard est devenue une influenceuse sur Instagram, grâce à sa notoriété. "C'est mon métier à plein temps maintenant. J'ai une entreprise dans ce domaine-là. On est indépendant. On est taxé, on paie l'Urssaf comme tout le monde" a-t-elle expliqué , "Donc voilà c'est devenu mon activité principale aujourd'hui".

Serveuse, vendeuse : elle se confie sur ses anciens jobs avant d'être connue dans Familles nombreuses, la vie en XXL

Mais avant d'être célèbre, d'être dans Familles nombreuses, la vie en XXL et d'être influenceuse, qu'a fait Amandine Pellissard ? Elle était mère au foyer. Mais encore avant, quels métiers a-t-elle fait ? "J'ai commencé une école de coiffure, un CAP coiffure en accéléré que je n'ai pas terminé. Comme j'étais partie de chez ma maman à cette période là, je ne pouvais pas continuer. Il fallait que je bosse", donc "je n'ai jamais été coiffeuse".

"J'ai fait deux métiers, principalement" : "J'étais serveuse au début. Parce que j'avais pris mon appart' et qu'il fallait bien que je mange. Après j'ai été vendeuse, jusqu'à ce que Charles naisse" a-t-elle déclaré. "Une boulangerie, un bureau de tabac et au rayon loisirs créatifs chez Cultura", "la vente, ça a toujours été mon truc. Toujours, toujours ! j'ai toujours trop aimé vendre. Même quand j'étais au collège, ou même à l'école primaire, j'ai battu des records de vente de tickets de tombola. L'école me faisait carrément des cadeaux parce que je battais les records de vente !" a confié celle qui fait désormais des placements de produits.