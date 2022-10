Alicia (Mariés au premier regard 2022) : son incroyable déclaration qui laisse Bruno sans voix

Incroyable mais vrai, il est possible de trouver l'amour dans Mariés au premier regard. S'il n'est pas rare de voir les experts de l'émission d'M6 se tromper lourdement au moment d'associer deux candidats ensemble (on pense notamment au flop monumental de cette année avec la relation Emilie et Frédérick), ils sont également capables de quelques miracles à l'occasion. Et le meilleure exemple n'est autre que le couple Alicia et Bruno.

Alicia fait une déclaration d'amour à Bruno

Associés ensemble dans la saison 6 tournée en 2021 mais diffusée en 2022, les deux participants sont toujours mariés aujourd'hui et leur bonheur est toujours intacte. Ce dimanche 2 octobre, l'infirmière coordinatrice a en effet profité de son compte Instagram pour partager sa joie d'avoir osé participer à une telle aventure, qui a finalement donné naissance à "une histoire folle".

Dans un premier temps, la jeune femme - qui avait ému le public avec son histoire personnelle tragique marquée par un terrible accident de voiture, a rappelé que ses premiers pas dans l'émission n'avaient pourtant pas été simples à assumer : "J'avais peur, j'avais l'impression de mettre ma vie sur du hasard, je voulais tellement que ça marche mais je savais que c'était quitte ou double. Je tremblais, je donnais mon avenir à cet inconnu."

Elle l'a ensuite précisé, elle a rapidement été soulagée en découvrant que les experts de MAPR avaient visé juste, "Il est trop beau, il parle bien et en plus c'est un gentleman... je ne m'attendais pas à tant", mais également bouleversée en comprenant que les portes du bonheur s'ouvraient enfin à elle. "J'ai l'impression de recevoir une flèche d'amour en plein coeur, la magie opère complément. Cet homme m'a envoûtée, a-t-elle expliqué. On fait connaissance, les jours passent, les noces, l'amour s'installe de plus en plus. Mais quelle histoire folle! Je le mérite, ce dont j'ai attendu toute ma vie: le bonheur !"

"Je me sens prête à faire face à tous les obstacles"

Puis, comme si ce témoignage n'était pas suffisamment beau (et encourageant pour les futurs candidats), Alicia a souhaité faire une très belle déclaration d'amour à Bruno. "Tu m'apportes tellement que je me sens prête à faire face à tous les obstacles : pour toi, je pourrais soulever des montagnes, ou affronter les océans, a confessé l'amoureuse de l'amour. Parce qu'aucun défi n'est insurmontable pour être près de toi, parce que ton amour me donne des ailes."

Un message à coeur ouvert particulièrement rare de la part d'Alicia qui, sans surprise, a touché son compagnon. Sous son post, le jeune homme n'a pu masquer son émotion à la lecture de ces mots : "Magnifique. Je viens de le lire, tu es à côté de moi et les mots ne sortent pas donc je te l'écris. Merci Alicia, cette expérience nous a fait nous rencontrer mais c'est également elle qui nous aidera à traverser vents et marées. (...) Je t'aime Wifey". C'est beau l'amour. A quand notre tour ?