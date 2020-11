Alexander Ludwig fiancé à Lauren Dear : l'acteur de Vikings annonce la nouvelle en photos

Alexander Ludwig a donc fait sa demande en mariage à sa girlfriend Lauren Dear, avec qui il a officialisé leur couple en septembre 2020. Peu de temps après avoir confirmé leur relation, la star a donc décidé de se jeter à l'eau et de se fiancer. Les fiancés, tout sourire sur les photos postées sur Insta pour annoncer la bonne nouvelle, ont écrit en légende : "Boucle d'or et Bambi vécurent heureux jusqu'à la fin des temps". Et la future mariée a aussi dévoilé en images sa bague de fiançailles, un énorme solitaire en diamant sur un anneau en or jaune.