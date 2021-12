After - Chapitre 4 : un teaser hot et tendu pour Tessa et Hardin

Pour découvrir le quatrième et dernier volet de la saga After, il ne faudra pas trop patienter. Et pour cause : les deux derniers films ont été tournés en même temps et Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin ont donc déjà tourné la page. Lors d'une interview donnée à PRBK, les interprètes de Tessa et Hardin avaient teasé After - Chapitre 4, nous dévoilant qu'il y aurait notamment un saut dans le temps.

Un premier teaser pour After 4

Vous les attendiez, les premières images d'After - Chapitre 4 sont arrivées juste avant Noël ! Dans la vidéo de 36 secondes à découvrir dans notre diaporama, on retrouve Hardin et Tessa entre scènes de sexe et doutes sur le futur de leur relation. Selon le résumé officiel, la vie des deux amoureux va changer et "ne sera plus jamais la même". "" prévoit le synopsis. Dans cet ultime volet, Hardin va faire une découverte bouleversante sur sLe prochain chapitre amènera soit la fin de contes de fée soit la destruction de leur relation passionnelle mais toxiqueon passé et Tessa va vivre une tragédie. Tout un programme !

La date de sortie dévoilée (mais il y a un twist)

Ce teaser dévoile aussi la date de sortie du film... mais pas en France. On sait cependant que After Ever Happy sortira le 7 septembre 2022 aux US et soit le 24 ou le 25 août en Europe au cinéma notamment en Italie, Belgique, Portugal, Suisse ou Allemagne. En France, c'est Amazon Prime Vidéo qui mettra le film en ligne et la plateforme n'a pas encore précisé la date de sortie. Pour comparaison, le 3ème film était sorti le 1er septembre 2021 en Europe et le 22 octobre sur Prime Vidéo chez nous.

A savoir que si la saga After se termine, l'univers va continuer : deux autres films sont déjà prévus mais sans Josephine Langford et Hero-Fiennes Tiffin. L'un d'eux sera un prequel basé sur le livre Before tandis que le deuxième sera centré sur les enfants de Tessa et de Hardin. Du coup, on connaît déjà un peu la fin de la saga...