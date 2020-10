Adele de nouveau en couple ? Elle serait recasée avec le rappeur Skepta

Celle qui a présenté le Saturday Night Live ce samedi 24 octobre 2020 connaîtrait Skepta depuis longtemps. Ils sont "amis depuis des années" ont précisé les sources à propos de la star très amincie qui aurait perdu 45 kilos et l'artiste de rap.

Lui aussi a un enfant

Adele et Skepta ont plusieurs points communs : ils sont Britanniques, ils viennent du même quartier de Londres, ils vivent de leur passion qui est la chanson et ils ont tous les deux un enfant chacun (elle est maman d'un fils, Angelo, et il est papa d'une fille, River). Les supposés amoureux "ont un lien profond avec la musique, leur quartier de Tottenham, à Londres, et le fait d'être parents de jeunes enfants" a en effet souligné le média.

Divorcée de Simon Konecki, l'interprète des tubes Someone Like You, Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain ou encore Skyfall serait même "beaucoup plus sociable et s'est beaucoup ouverte" depuis le divorce. Elle vivrait sa best life quoi !