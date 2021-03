Ace Ventura 3 : un nouveau film est actuellement en préparation

Ace Ventura de retour

Attention, installez-vous bien, séquence coup de vieux : cela fait désormais 26 ans que l'on a vu Jim Carrey incarner Ace Ventura pour la dernière fois au cinéma. C'était pour le film Ace Ventura en Afrique et c'était bien évidemment mythique avec une inoubliable scène à base de Rhinocéros et d'un accouchement traumatisant. Ce personnage et sa folie vous manque ? Ca tombe bien, il va bientôt revenir sur nos écrans.

Au détour d'une interview accordée à Park Circus, l'équipe de Morgan Creek (société de production) a en effet révélé avoir pour ambition de "développer la franchise Ace Ventura" dans le futur. Une mauvaise idée après les échecs critiques de suites de comédies cultes comme Dumb & Dumber 2 et Un prince à New York 2, ou la volonté de certaines personnes de censurer le premier film de 1994, accusé de transphobie ? A priori, cela ne semble pas inquiéter la team.

Un Ace Ventura 3 pour les fans

Selon les producteurs, ce Ace Ventura 3 serait en réalité le souhait du grand public, "On peut le voir sur la page Facebook officielle de Ace Ventura, qui compte 3 millions de membres, que ce sont les fans qui réclament un troisième film". En ces temps de pandémie et de confinement, les spectateurs seraient visiblement "heureux de pouvoir retrouver leurs personnages adorés avec de nouvelles histoires". Aussi, pourquoi refuser aux fans ce qu'ils demandent ?

Enfin, il est à noter qu'il n'est pas encore précisé si ce film - prévu pour Amazon Prime Video, verra réellement Jim Carrey reprendre son rôle de détective animalier. Néanmoins, quand on sait que ce sont Pat Casey et Josh Miller qui ont été choisis afin d'écrire cette nouvelle histoire, on peut croire au retour du comédien. La raison ? C'est à eux que l'on doit le scénario du récent film live-action Sonic, dans lequel Jim Carrey a retrouvé une seconde jeunesse du côté de l'humour loufoque.