A tous les garçons que j'ai aimés 3 : les 6 plus grosses différences entre le film et le roman

2. Les choix d'universités

Dans le film, Lara Jean et Peter sont déchirés sur leur choix d'université. Le jeune ado est accepté avec une bourse à l'université de Stanford et espère que Lara Jean ira aussi y étudier. Mais sa petite amie est rejetée de cette université et acceptée à Berkeley, qui ne se trouve pas très loin de Stanford. Cependant, après son voyage de fin d'études à New York, elle tombe sous le charme de la ville et finit par aller étudier à NYU. Dans le roman, ce ne sont pas les mêmes facs qui sont évoquées. Peter y reçoit aussi une bourse mais pour étudier à l'Université de Virginie. Lara Jean, elle, rêve d'aller à l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill (UNC), où elle est d'abord mise sur liste d'attente. Elle est acceptée au Collège de William et Mary, qui se trouve aussi en Virginie, ce qui lui permettrait d'être plus proche de Peter. Finalement, elle est acceptée à l'UNC et décide d'y aller. Dans le livre, c'est d'ailleurs Peter qui veut changer de fac alors que, dans le film, il propose à Lara Jean de le faire.

3. Les raisons de la rupture de Peter et Lara Jean (et leur réconciliation)

Dans le film, Peter et Lara Jean se séparent après le bal de promo. Alors qu'ils sont sur le point de coucher ensemble pour la première fois, Peter pense que Lara Jean ne veut faire l'amour avec lui que parce qu'ils vont dans des universités différentes. Ce n'est pas exactement pareil dans le livre. Dans le roman, Lara Jean boit trop durant l'enterrement de vie de jeune fille de Trina (Sarayu Blue) et rompt avec Peter car elle pense que leur relation à distance ne va pas fonctionner. Elle brise le coeur de Peter en lui disant qu'elle voulait seulement coucher avec lui avant de prendre ses distances.

Leur réconciliation est aussi différente : dans le film, Peter retrouve Lara Jean après le mariage de son père. Dans le livre, Peter vient bien au mariage et ils décident de se remettre ensemble quand Lara Jean lui avoue qu'elle voulait faire l'amour avec lui car elle l'aimait.