6ix9ine : son ex Sara Molina accuse sa girlfriend Jade de prendre de la drogue

Alors que 6ix9ine devrait être libéré plus tôt que prévu, sa chérie reste donc fan numéro 1, même derrière les barreaux. En légende du cliché, Jade a même déclaré son amour à son amoureux : "Je t'aime bébé". Et sa petite amie a avoué ne pas comprendre pourquoi malgré sa collaboration avec la police (il a balancé les gangsters de son ancien gang des Nine Trey Bloods), il n'est toujours pas libre. "Sammy the Bull (un célèbre mafieux devenu un informateur du FBI qui a permis de faire arrêter un parrain de la mafia) a tué 19 personnes et a écopé de 5 ans de prison. Tu n'as tué personne et tu as été condamné à 2 ans" a-t-elle même déclaré.

Mais alors que son actuelle girlfriend le soutient, son ex Sara Molina s'en est pris à elle. L'ancienne compagne de 6ix9ine accuse sa nouvelle copine de se droguer. Dans une story Instagram, Sara Molina a assuré : "Cette bitch a le tétanos", "vas-y doucement sur la cocaïne". Même si elle ne précise pas s'adresser à Jade, les internautes sont convaincus que c'est d'elle qu'elle parle. Elle a même assuré que Tekashi aurait été infidèle à Jade en couchant... avec des ex à lui.