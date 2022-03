10 couples parfaits 5 : victoire pour les candidats ? Qui est encore ensemble ? Le bilan de cette saison

Les téléspectateurs suivaient les aventures palpitantes de 10 couples parfaits 5 depuis le 3 janvier 2022. Malheureusement pour les fans, la télé-réalité de TFX a pris fin ce vendredi 25 mars. Durant le tournage, plusieurs couples comme Jordan et Manon, Romane et Anthony Matéo, Giovanni et Charlotte, Anissa et Ahmed, Nicolo et Virginie et Sarah Lopez et Tom Brusse se sont formés. Mais tomber amoureux ne rime pas forcément avec perfect match. Ce vendredi, la dernière cérémonie des couples a eu lieu et on sait enfin si les candidats ont réussi à trouver les dix combinaisons idéales et à remporter les 200 000 euros à se partager !

Découvrez les 10 perfect matchs

Ils sont arrivés à la cérémonie avec 5 couples déjà validés : Dorsaf et Abou, Virginie et Nicolo, Chainez et Trillio, et Lila et Tom en love machine, et Romane et Antho, déduit mathématiquement. Le suspens était toujours entier car il en restait cinq autres à définir ! Ils ont donc proposé Sarah et Jordan, Anissa et Giovanni, Charlotte et Yohan, Manon et Ahmed et enfin Marie et Alex... Et... roulement de tambour... Les 10 faisceaux se sont finalement bien allumés et les candidats ont gagné les 200 000 euros !

Où en sont les couples de l'aventure ?

S'ils sont repartis les poches pleines, certains ont aussi quitté l'aventure plus amoureux que jamais ! Jordan et Manon sont encore ensemble à l'heure actuelle, tout comme Virginie et Nicolo, qui seraient actuellement sur le tournage des Apprentis aventuriers. Quant à Romane et Anthony Matéo, ils filent eux aussi toujours le parfait amour et se seraient même fiancés !

Malheureusement, les autres couples n'ont pas eu le même succès. Anissa et Ahmed se sont séparés. Même échec pour Giovanni et Charlotte, qui ont ensuite participé à La Villa des Coeurs brisés 7. Enfin, Sarah Lopez, qui pensait avoir trouvé l'homme de sa vie avec Tom, est tombée de très haut quand le jeune homme l'a larguée en direct du Secret Story espagnol...