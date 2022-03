Sarah Lopez plaquée par Tom Brusse : "Il y avait des projets d'enfants, de mariage"

Entre Sarah Lopez et Tom Brusse, c'est fini. Le couple qui s'est connu dans 10 couples parfaits 5 sur TFX a résisté à sa première aventure commune mais pas à celle de Secret Story Espagne. Sarah Lopez et Tom Brusse étaient ensemble après le tournage de l'émission de télé-réalité française, mais quand le candidat a rejoint le tournage de l'émission espagnole, ça a dégénéré. Tom Brusse s'est rapproché d'une certaine Sara à la télé, et Sarah Lopez craignait d'être larguée en direct.

Et c'est ce qui s'est passé. Tom Brusse a appelé Sarah Lopez en visio depuis Secret Story pour la quitter en direct à la TV. Une rupture que l'influenceuse a vécu comme une "humiliation". Surtout que 24 heures après la séparation, Tom Brusse a officialisé son couple avec Sara dans la maison des secrets, en échangeant un baiser langoureux et en zappant totalement Sarah Lopez de sa vie...

Sarah Lopez séparée de Tom Brusse : "Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?"

Ce dimanche 20 mars 2022, dans ses stories, elle est revenue sur ces "montagnes russes". "C'est un coup ça va, un coup ça ne va pas" a-t-elle avoué, car c'est "l'incompréhension". "C'est une frustration en permanence parce que je ne comprends pas comment on peut promettre monts et merveilles à une femme" a-t-elle expliqué. Avant ça, "tout se passait bien" entre eux : "On avait des projets, je devais partir en Espagne. Il y avait des projets d'enfants, de mariage, et du jour au lendemain, tout s'écroule", "je suis frustrée de ne pas comprendre comment je peux être humiliée comme ça".

Sarah Lopez a "espéré" que Tom Brusse "revienne à la raison". "Mais en fait, non", il ne ressemble plus à "la personne dont je suis tombée amoureuse" a-t-elle assuré. "C'était la première fois que je m'investissais autant dans une relation" a-t-elle ajouté, mais elle ne "regrettait rien" car elle a vécu "cette relation à 100 %". Désormais, il va falloir se remettre de son chagrin d'amour : "Maintenant, le plus dur pour moi, c'est l'acceptation, accepter le pourquoi il m'a fait ça, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça".

"L'incompréhension me hante l'esprit. Je ne comprends pourquoi du jour au lendemain tout se passe comme ça"

Celle qui n'a pas encore réagi aux rumeurs de faux couple et de mise en scène sur sa séparation avec Tom Brusse a aussi posté une photo avec un message en légende sur Instagram. "Les nuits sont courtes, mais plus les jours passent et plus je me relève petit à petit. Ça sera dur, même très dur mais je me relèverai" a-t-elle écrit.