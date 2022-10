"Tu vas être en dépression" : Déçu de voir Kylian Mbappé prêt à quitter le PSG, Cyril Hanouna le met en garde

Par Quentin Piton Journaliste Séries - Ciné Journaliste spécialisé dans les séries, le cinéma, mais également les anime et mangas. Passe son temps à rêver d'Emma Watson, considère Olivier Giroud comme le GOAT et refuse de parler avec ceux qui sont contre la vérité absolue qui est : How I Met Your Mother est une meilleure série que Friends.

C'est la folle rumeur qui agite la planète foot depuis 24h : Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG dès cet hiver. Saoulé des promesses non tenues par ses dirigeants et de son poste sur le terrain (et jaloux de Neymar et Lionel Messi), l'attaquant de l'Equipe de France voudrait changer de club. Une situation horrible pour Cyril Hanouna, qui a profité de l'émission de TPMP de ce mardi 11 octobre 2022 pour le mettre en garde (et pourrir son potentiel prochain club).