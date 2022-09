"Tu me rappelais que j'avais une dette" : Matthieu Delormeau et Jean-Michel Maire en froid à cause de l'argent, ils s'expliquent dans TPMP

Jean-Michel Maire doit de l'argent à Matthieu Delormeau : "C'est vrai que j'avais de moins en moins envie de te voir du coup"

Après l'accrochage entre Cyril Hanouna et Gilles Verdez dans TPMP, nouveau règlement de comptes dans le talk-show sur C8. Cyril Hanouna a fait s'affronter Matthieu Delormeau et Jean-Michel Maire qui étaient en froid et ne se parlaient plus. Jean-Michel Maire a commencé par dire : "L'année dernière, les liens d'amitié qu'on avait tissés se sont beaucoup distendus. On a chacun notre part de responsabilité. Mais un soir, devant mon poste, je me suis pris en pleine face que j'étais ta déception de l'année, alors que t'étais mon meilleur ami. Tu supputais que notre amitié n'était peut-être qu'une amitié de plateau".

Et Jean-Michel Maire doit de l'argent à Matthieu Delormeau, 2 000 euros. "À chaque fois qu'on se voyait, tu me rappelais que j'avais une dette donc ça me mettait une pression" a avoué Jean-Michel Maire, "C'est vrai que j'avais de moins en moins envie de te voir du coup. J'étais déjà entouré de créanciers, je n'avais pas envie de voir mon meilleur ami pour qu'il me dise d'un peu plus creuser ma tombe".

TPMP : Matthieu Delormeau a les larmes aux yeux

Matthieu Delormeau a alors répondu, les larmes aux yeux : "C'est très dur... Je me fous de ces 2 000 euros, je ne pensais pas les revoir. Le poker, ce n'était qu'un prétexte pour dîner tous les deux". "J'essaye de raccrocher les wagons depuis 2/3 mois. Je te propose des choses mais tu ne relances jamais, j'ai l'impression de t'ennuyer" a-t-il ajouté.

Jean-Michel Maire a alors rétorqué : "Il y a quelque chose d'un peu honteux d'avoir des difficultés quand on gagne bien sa vie. Du coup, on s'en ouvre peut-être moins et on garde pour soi". Et les chroniqueurs de TPMP ont fini par se réconcilier.