"Son pronostic vital va être engagé" : bientôt un nouveau mort dans Un si grand soleil ? Vous pouvez préparer les mouchoirs

C'est une triste réalité : une série quotidienne sans drama n'a pas beaucoup d'intérêt et risque rapidement de lasser le public. Aussi, comme on peut régulièrement le découvrir dans Demain nous appartient, Ici tout commence ou Un si grand soleil, il n'est pas rare de voir les scénaristes imaginer les pires intrigues pour leurs personnages afin d'apporter un peu de tension et du mystère.

Robin bientôt hospitalisé...

Après le crash d'avion mis en scène dans la fiction de TF1 portée par Ingrid Chauvin, c'est donc un terrible problème de santé qui sera abordé dans la série de France 2. Une histoire puissante dont l'inspiration a été puisée dans la réalité, qui pourrait obliger les téléspectateurs à prévoir quelques mouchoirs durant leurs prochains visionnages.

A l'occasion d'une interview accordée à Allociné, Guillaume Delorme - l'interprète d'Evan, s'est vu interrogé sur ce qui attend la famille de son personnage. A cet effet, l'acteur n'a pu s'empêcher d'avouer que c'était un sombre chapitre qui allait bientôt s'ouvrir : "Robin va avoir un petit accident et être admis à l'hôpital pour une fracture du tibia péroné".

... un simple accident transformé en drame

Or, ce qui aurait dû être un banal accident va finalement se retrouver au centre d'une évolution bien plus tragique. "Au même moment, l'hôpital change son système de chauffage, a-t-il ainsi expliqué. A cause de quelques problèmes de condensation, une bactérie va se développer dans l'établissement et se propager à travers les souffleurs".

Une histoire qui n'a rien d'anodine, "C'est un vrai sujet d'actualité car les maladies nosocomiales existent toujours au sein de l'hôpital" et qui pourrait malheureusement plonger le couple Chloé / Evan en plein drame. "Robin va attraper la légionellose, a révélé le comédien, et son pronostic vital va être engagé."

Pour l'heure, on vous rassure, rien n'affirme que l'enfant va réellement mourir. En revanche, on a pu le découvrir l'an passé, les auteurs d'Un si grand soleil n'ont aucune pitié et n'hésitent pas à tuer les personnages quand il s'agit de relancer l'univers. Autrement dit, il va falloir croiser les doigts le plus fortement possible pour espérer échapper au drame...