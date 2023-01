"Quelle honte", "vous n'avez plus de limites"... Cyril Hanouna et TPMP osent "une blague" autour du chat tué par la SNCF, Twitter révolté

Un drame s'est noué à la gare Montparnasse début janvier 2023. Un chat s'est échappé de son sac de transport et a trouvé refuge sous un train. Malgré les demandes de sa maîtresse, la SNCF a refusé de retarder le train et l'animal a été coupé en deux...

L'affaire s'est invitée sur le plateau de TPMP le lundi 23 janvier. Benjamin Castaldi a provoqué un scandale en martelant que la SNCF avait eu raison de ne pas retarder le départ du train. Au lendemain de cette séquence polémique, Cyril Hanouna a fait intervenir des défenseurs de chats à l'antenne de C8.

Benjamin Castaldi persiste et signe dans TPMP

Benjamin Castaldi a persisté et signé. "Je comprends la SNCF, on ne va pas faire un procès et mettre le patron de la SNCF en taule parce qu'il y avait un chat (...) Franchement, en ce moment, il y a des choses bien plus graves que cette histoire", a-t-il lâché. De quoi provoquer une nouvelle onde de choc sur le plateau de TPMP...

Cyril Hanouna, qui est attaqué en justice par Arthur pour dénigrement, a choisi d'opposer Benjamin Castaldi à David. Ce dernier a été présenté comme étant membre d'une association ayant pour objectif de trouver des familles d'accueil pour les chats. Alors qu'il expliquait en vouloir au chroniqueur de TPMP, un malaise s'est installé en plateau. "C'est un prank ?", s'est même interloquée Kelly Vedovelli.

Cyril Hanouna pris d'un énorme fou rire

Cyril Hanouna a été pris d'un énorme fou rire avec Benjamin Castaldi. David s'en est agacé: "Je ne sais pas ce qu'il y a de marrant, mais bon...". Après une page publicitaire, le ton est monté d'un cran en plateau. David a reproché à Benjamin Castaldi de s'amuser de la "mort d'un être vivant". "Il y a 500 000 morts en Ukraine. Vous venez nous faire ch*er avec un chat. Ca suffit !", lui a asséné le chroniqueur de TPMP.

Quelques minutes plus tard, Cyril Hanouna a incité David à remettre son cadeau à Benjamin Castaldi. L'invité s'est levé de son siège, puis a lancé un oeuf sur l'ex-animateur de Secret Story. Cyril Hanouna a fini par dévoiler la supercherie. Il a engagé un comédien pour piéger son chroniqueur...

Les téléspectateurs de C8 révoltés

Les téléspectateurs de C8 se sont révoltés contre cette action de Cyril Hanouna. Ils n'ont pas manqué de faire part de leur colère sur les réseaux sociaux. "Attendez ne me dîtes pas qu'ils ont fait venir des faux intervenants pour le débat sur la mort du chat ? L'absence d'empathie jusqu'au bout", a fustigé l'un d'entre eux sur Twitter, tandis qu'un autre lâchait: "Donc Cyril Hanouna invite un comédien pour ce drame ? Quelle honte de rire de ça...".