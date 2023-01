"Dis ce que tu as dit en loge !" : cette phrase balancée en off dans TPMP scandalise tout le plateau après la mort d'un chat écrasé par la SNCF

Cyril Hanouna a lancé une nouvelle semaine de Touche pas à mon poste le lundi 23 janvier 2023. L'animateur vedette de C8 a électrisé son talk en développant un débat autour du chat qui a été écrasé à la gare Montparnasse.

Un chat coupé en deux à la gare Montparnasse

Le drame a agité les réseaux sociaux tout au long du week-end. Le 2 janvier dernier, un chat s'est échappé de son sac de transport et a trouvé refuge sous un train à l'arrêt à la gare Montparnasse. Malgré les requêtes de ses propriétaires, la SNCF s'est refusée à repousser l'horaire de départ. Le train a démarré et l'animal a été sectionné en deux...

Le lundi 23 janvier, 30 millions d'amis est montée au créneau. La Fondation a décidé de porter plainte contre la SNCF pour "sévices graves et actes de cruauté ayant entraîné la mort d'un animal". "Au-delà de la cruauté abominable des faits, l'animal était en règle puisque ses maîtresses s'étaient acquittées d'un billet pour qu'il puisse voyager en toute légalité", s'est-elle indignée.

L'affaire s'est invitée sur le plateau de TPMP en soirée. Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs de répondre à la question: "Un chat coupé en deux par un train malgré l'alerte de la maîtresse: la SNCF doit-elle être condamnée ?". A l'image de Bernard Montiel et Géraldine Maillet, Benjamin Castaldi s'y est opposé.

<< TPMP: Matthieu Delormeau provoque un gros malaise sur C8 <<

Gilles Verdez balance dans TPMP

Gilles Verdez n'a pas supporté que Benjamin Castaldi ne relaye pas l'avis qu'il lui a donné en coulisses. "En loge, il m'a dit des choses. Je lui ai dit: 'Si tu ne les répètes pas, je le dirais pour toi", a-t-il balancé à Cyril Hanouna. L'ancien journaliste du Parisien a martelé que les téléspectateurs allaient pouvoir découvrir Benjamin Castaldi "sous son vrai jour".

Alors que Benjamin Castaldi assurait être "extrêmement peiné pour ce chat", Gilles Verdez a vu rouge. "Dis ce que tu as dit en loge !", lui a-t-il lancé. Cyril Hanouna a alors invité son chroniqueur à dire la vérité. Excédé d'avoir été dénoncé par Gilles Verdez, Benjamin Castaldi s'est à son tour emporté.

"On ne va pas retarder un train pour un chat. Je suis désolé, il faut arrêter les conneries...", a lâché Benjamin Castaldi. Cyril Hanouna, dont la chaîne C8 est menacée de fermeture, a incité ses autres chroniqueurs à le laisser s'exprimer. "Je veux savoir ce qu'il a dit en loge !", a-t-il martelé. De quoi provoquer une nouvelle colère de Benjamin Castaldi.

<< Arthur réclame 9 millions d'euros à Cyril Hanouna <<

Benjamin Castaldi hausse le ton face à Cyril Hanouna

L'ancien animateur de Secret Story a haussé le ton et a menacé Cyril Hanouna. "Et oh ça va, ne me regarde pas comme ça !", lui a-t-il lancé. "Je ne suis pas ton petit copain moi !", a répliqué le présentateur de TPMP. Gilles Verdez est revenu à la charge et à asséner à Benjamin Castaldi de balancer ce qu'il avait réellement dit en loge.

"Il ne faut pas faire de procès à la SNCF. On ne doit pas retarder le train. On avance sur le chat et puis c'est tout !", a fini par lâcher Benjamin Castaldi. Gilles Verdez s'en est offusqué. "Il a dit: 'Si j'ai un rendez-vous vingt minutes après, on ne retarde pas mon train'. Qu'on coupe le chat en deux !", a-t-il lancé à Cyril Hanouna. "C'est dégueulasse !", a réagi Kelly Vedovelli.