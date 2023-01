TPMP : gros malaise sur C8, Matthieu Delormeau affiché par un service de recouvrement en pleine émission

Après avoir alimenté la semaine de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, Matthieu Delormeau a occupé le 19 heures / 21 heures de C8 le samedi 21 janvier 2023. Il y a présenté une nouvelle édition de TPMP People.

Matthieu Delormeau, qui a été harcelé suite à ses interventions dans TPMP, a été accompagné de Sophie Coste, Benoît Dubois, Déborah Tordjman, Laurent Fontaine, Jean-Michel Maire, Magali Berdah, Florian Anselme et Isabelle Morini-Bosc pour décrypter l'actualité des stars de la semaine écoulée. L'émission a été secouée par un événement inattendu.

Matthieu Delormeau affiché dans TPMP People

Après s'être intéressé à la semaine de ses chroniqueurs, Matthieu Delormeau s'est attelé à dévoiler le sommaire de son émission. Il a été coupé dans son élan par un service de recouvrement. Celui-ci a perturbé le cours de TPMP People en l'appelant sur son téléphone portable.

"Oui bonjour, je cherche à joindre Monsieur Delormeau. Je me présente, XXX, du service recouvrement Engie", ont pu entendre les téléspectateurs de C8. L'animateur s'en est retrouvé complètement chamboulé, tandis qu'un gros malaise s'installait en plateau. "Qu'est-ce que je vous dois ?", a-t-il lancé à son interlocuteur.

Matthieu Delormeau, qui a été grillé en plein flirt avec un invité de TPMP, a découvert qu'il avait une facture d'électricité impayée de 112,30 euros. Son fournisseur a fait appel à un service de recouvrement pour qu'il honore sa dette. "Ecoutez, vu le ton sur lequel vous me le demandez, vous allez attendre encore un petit peu", a-t-il lâché à son interlocuteur.

"La procédure suit son cours monsieur, il n'y a aucun souci", a réagi l'opérateur. Matthieu Delormeau a surenchéri en lui demandant si c'était pour cette raison qu'il n'avait plus de chauffage. Son interlocuteur a tenté de le vérifier. Il n'a alors pas hésité à communiquer l'adresse de l'animateur à l'antenne de C8.

Matthieu Delormeau se justifie sur C8

Très gêné par la tournure prise par les événements, Matthieu Delormeau a fini par raccrocher. "Je paye toujours au dernier moment parce que je me dis que même quand tu as une dette ou quoi, la personne peut décéder et la dette s'annule", s'est-il justifié auprès de son équipe de chroniqueurs. Celui, qui a quitté le plateau de TPMP après une trahison de Cyril Hanouna, a ensuite repris le fil de son émission.