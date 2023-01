"On aurait ba*sé" : Matthieu Delormeau se fait griller en plein flirt avec un invité de TPMP !

Décidément, Matthieu Delormeau est déchaîné en ce moment ! Il y a quelque temps, il a embrassé Delphine Wespiser après une danse hot et a même eu un petit crush sur elle. "La vérité ? Eh bien je me tape Delphine mais alors dix fois ! Et dans tous les sens", a d'ailleurs récemment balancé le chroniqueur de TPMP, lorsque Géraldine Maillet lui a demandé : "Si vous deviez passer une nuit d'amour, vous choisiriez Raymond ou Delphine ?".

Et en effet, Matthieu serait désormais célibataire ! Il y a quelques jours, alors qu'il avait confié à Cyril Hanouna qu'il était séparé, Baba n'a pas hésité à le balancer à l'antenne, ce qui n'a pas plu du tout à l'animateur de TPMP People. "Oh me*rde !", a-t-il lâché avant de quitter le plateau. "Excuse-moi, c'est sorti tout seul. Tu ne m'as pas dit qu'il ne fallait pas le répéter", a tenté de se justifier Cyril Hanouna.

Matthieu Delormeau flirt avec un invité

Visiblement, Matthieu Delormeau compte bien profiter de son célibat. Dans la chronique de Sasha Elbaz, intitulée L'indic de la rédac, il s'est fait griller en train de flirter avec un invité. Souvenez-vous, cette semaine, Robin, un influenceur passé dans le Zone Interdite spécial chirurgie esthétique, est venu sur le plateau de C8 pour pousser un coup de gueule contre l'émission d'M6. Et bien, il n'est pas venu pour rien puisqu'il semblerait qu'il ait tapé dans l'oeil de Matthieu Delormeau. Sasha Elbaz a balancé les images de leur flirt.

Pendant un magnéto sur une femme qui se fait changer la couleur de ses yeux, le chroniqueur dit à Robin qu'il aimerait le faire aussi. "Ils sont beaux les tiens", lui répond l'invité. "T'es mignon... Coquin !", réagit Matthieu Delormeau, troublé, avant d'ajouter : "Je ne suis pas libre ce soir !", alors que son interlocuteur ne lui a rien demandé.

"Je vais me mater le replay le replay ce soir", continue Robin en changeant de conversation et le chroniqueur surenchérit : "Non c'est bien, mais je ne suis pas libre ce soir mon chou j'ai un dîner... Sinon on aurait ba*sé, mais là je ne peux pas". Reste à savoir si Matthieu Delormeau a annulé son dîner ou pas...