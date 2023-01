"On m'a fait passer pour un influenceur de Dubaï superficiel" : présenté comme accro à la chirurgie, Robin pousse un coup de gueule contre Zone Interdite

De plus en plus présente dans nos vies et parfois même promue sur les réseaux sociaux, la chirurgie esthétique peut avoir un réel impact négatif sur la jeunesse. Un sujet de société sur lequel l'émission Zone Interdite s'est penchée pour son dernier numéro intitulé Accros au corps parfait : les scandaleuses dérives de la médecine esthétique. On a notamment fait la connaissance de Sherine, une jeune femme qui a tenté la kératopigmentation, soit un tatouage définitif de la cornée pour modifier la couleur de ses yeux, mais pas que.

>> A force d'abuser de la chirurgie esthétique, Maeva Ghennam n'arrive même plus à boire <<

Robin a lui aussi marqué le programme. Le jeune homme âgé de 21 ans, qui est plusieurs fois passé sur le billard, était invité sur le plateau de TPMP ce lundi 16 janvier pour revenir sur son passage dans l'émission d'M6 dont il garde visiblement un souvenir très amer. "Moi, je me suis fait arnaquer", commence-t-il d'entrée de jeu.

>> Nabilla adepte de chirurgie esthétique, elle avoue regretter certaines opérations <<

"Ils m'avaient démarché parce que je suis comédien, en même temps je suis chef d'entreprise et en même temps je suis influenceur sur les réseaux sociaux, et ils m'avaient démarché en me disant 'Robin à seulement 20 ans, tu as déjà fait beaucoup de choses, on aimerait bien en apprendre plus sur ta vie', donc ils sont venus à ma boutique (...) ils sont venus me filmer (...) on a été dans une parfumerie de luxe, où la parfumerie a offert 1500 euros de parfums, au cameraman, aux journalistes, à moi-même, ils n'ont rien mis de tout ça", a-t-il continué.

Robin ridiculisé dans Zone Interdite ?

Le jeune homme affirme avoir été berné. "Ça fait depuis que j'ai quinze ans je suis intermittent du spectacle, pour pouvoir dire aux jeunes, de leur donner de la force, et en fait, pas du tout, je me suis retrouvé dans une émission, déjà le nom 'Scandaleuses dérives'...", regrette-t-il. "Je suis passé dans cette émission catastrophique, on m'a fait passer pour un influenceur de Dubaï hyper superficiel, qui s'est fait refaire quatre fois mais dans les quatre fois il y a la circoncision, et les amygdales. Ça, on ne l'a pas dit, on m'a fait passer pour un mec qui s'est fait refaire 4 fois (...) On vient me critiquer".

Les réseaux sociaux peuvent parfois être durs et Robin l'a appris à ses dépens.