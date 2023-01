"J'ai failli tout arrêter..." : cette raison pour laquelle Cyril Hanouna (TPMP) a voulu mettre fin à sa carrière

Depuis 2012, Cyril Hanouna officie au quotidien avec Touche pas à mon poste. L'émission, positionnée en saison 14, confirme son succès. Elle a permis à C8 de battre des records d'audience historiques sur les premiers mois de la saison 2022/2023.

Cyril Hanouna a animé une nouvelle édition de TPMP le mardi 24 janvier 2023 sur C8. Dans les prémices de celle-ci, il a emmené la deuxième partie du 6 à 7. L'animateur, dont la chaîne est menacée de fermeture par une ministre, s'est laissé aller à quelques révélations.

Un Complément d'enquête sur Cyril Hanouna en préparation

Benjamin Castaldi a invité Cyril Hanouna à se confier sur sa carrière. "Est-ce que vous avez parfois douté, eu peur que ça s'arrête ?", lui a-t-il demandé. "Moi, je ne doute pas, mais on peut avoir peur. Je vais vous dire, c'est mon kiff d'être ici", a répliqué l'animateur de TPMP, tout en révélant que France 2 préparait un Complément d'enquête sur lui.

"A un moment, j'ai failli tout arrêter... Quand tu manges tous les jours des chips et du coca zéro, tu as un corps de m*rde et tu te dis : 'Il faut que je fasse quelque chose'. A un moment, oui, j'ai failli tout arrêter. Il y en a qui disent qu'ils ont connu une traversée du désert, moi j'ai traversé le désert avant d'être connu", a détaillé Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna blessé par les critiques ?

L'animateur, à qui Arthur réclame 9 millions d'euros pour dénigrement, a ensuite été interrogé par Guillaume Genton sur les articles que la presse lui consacrent. "Vous semblez complètement imperméables à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vous blessent ou vous vous en foutez complètement ?", lui a demandé le présentateur de la matinale d'Europe 2.

"Zéro ! Ah mais j'en m'en fous, mais totalement. Déjà, je ne lis pas la presse. Et pour moi, tout ce qui y est écrit, c'est faux. Je n'ai aucune confiance en la presse. Je ne la regarde jamais. Je ne lis rien. Je suis dans ma bulle. Et je pense qu'à une chose, c'est de vous retrouver le soir et de parler aux téléspectateurs", a surenchéri Cyril Hanouna.

Après avoir assuré que sa famille n'était pas atteinte par les critiques à son encontre, Cyril Hanouna a été interrogé par Géraldine Maillet sur son avenir. Il a confessé qu'il connaissait déjà la date à laquelle il mettrait fin à sa carrière. Celui, qui a été ouvertement critiqué par l'une de ses anciennes chroniqueuses, s'est refusé à en dire davantage sur la manière dont il comptait quitter l'antenne.