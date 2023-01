"Tu m'excites", "Je veux une relation sans blabla" : Guillaume Genton drague lourdement un autre chroniqueur dans TPMP

Les chroniqueurs de TPMP sont chauds comme la braise en ce moment ! Ce vendredi 20 janvier 2023, dans la rubrique de Sasha Elbaz, L'indic de la rédac, on a pu voir Matthieu Delormeau flirter avec Robin, un invité venu dans TPMP pour pousser un coup de gueule contre l'émission Zone Interdite sur la chirurgie esthétique à laquelle il a participé.

Pendant un magnéto, Matthieu lui a expliqué qu'il aimerait bien changer la couleur de ses yeux. "Ils sont beaux les tiens", lui a répondu l'influenceur. Un compliment qui a enflammé celui qui a embrassé Delphine Wespiser : "T'es mignon... Coquin !", a-t-il réagi, flatté, avant d'ajouter : "Je ne suis pas libre ce soir mon chou, j'ai un dîner... Sinon on aurait ba*sé, mais là je ne peux pas".

Guillaume Genton drague lourdement un collègue

Mais ce n'est pas le seul dossier balancé par Sasha Elbaz ! Quelques minutes plus tard, il reprend la parole : "On passe à mardi dernier et j'ai une question pour Guillaume. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie en ce moment ?'". "Oui", répond le chroniqueur. "Vous êtes en couple ?", insiste ensuite l'indic de la rédac. "Bien sûr", confirme de nouveau celui qui s'est clashé avec Matthieu Delormeau.

"Si je vous dis 'royauté et frisottis', ça vous dit quelque chose ? Je parle de Bertrand Deckers, spécialiste de la royauté et à mon avis Guillaume Genton a très envie de lui montrer son trône", continue Sasha, avant de balancer le magnéto.

"Je veux que tu me souilles"

Sur les images, on peut voir Guillaume Genton embêter lourdement son petit camarade alors qu'il s'exprime face à Cyril Hanouna. "T'es beau", "tu m'excites", "Je veux que tu me manques de respect", "Je veux que tu me souilles", "Je veux une relation sans blabla moi", "No prise de tête"... lance-t-il à Bertrand pendant son intervention.

Si les propos de Guillaume Genton ne sont pas passés à l'antenne, leur destinataire a, lui, tout entendu et il a eu le mérite d'être resté imperturbable... On se demande bien comment il a fait !