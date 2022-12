"T'es un sans cou*lles", "espèce de c*n" : gros clash entre Guillaume Genton et Matthieu Delormeau dans TPMP, ce débat risque de laisser des traces

"Hier j'étais doublement atterré. Heureusement que Géraldine et Gilles étaient là. Francky Vincent aurait juste dit que Dieudonné est son ami et un grand showman (...) en revanche, sur l'antisémitisme, je condamne ses propos, fin de l'histoire. Dix fois, vous avez essayé de lui faire dire et dix fois il a refusé de dire qu'il condamnait les propos sur l'antisémitisme. Mon tweet est clair : ne pas condamner l'antisémitisme, c'est adhérer à l'antisémitisme. Francky Vincent m'a choqué avant-hier, mais que le lendemain, j'entende Guillaume... Heureusement que Géraldine et Gilles étaient là", déclare celui qui a embrassé Delphine Wespiser.

"C'est facile d'être un sans cou*lles"

"Ce tweet résume bien ta manière de penser. Si on ne pense pas comme toi, on est complètement fou (...) Là, c'est le pote de Gilles Verdez, mais c'était le premier à le traiter d'homophobe il y a quelques semaines sur ce plateau. C'est facile d'être un sans cou*lles derrière son téléphone et d'insulter tout le monde", lui répond Guillaume.

"Je suis obsédé par l'homophobie, par le racisme et par les violences faites aux femmes. (...) Ne me dis pas que je suis un sans-c*uilles, arrête tes conneries. Qu'est-ce qu'il a à me dire que je suis un sans-c*uilles derrière mon ordi ? Genton, il dit de la m*rde". Cyril Hanouna prend la défense de Guillaume Genton et Matthieu rétorque : "Qu'il ne se mette pas en racaille en me traitant de 'sans cou*lles' !'"

"Espèce de c*n"

"Oui t'es un sans cou*illes et t'es agressif", insiste Guillaume. "J'étais pas dans l'émission espèce de c*n ! Là, je suis devant toi ! (...) Je suis en face de toi dès le lendemain. Et je te dis en face de toi que l'antisémitisme, ça se condamne. Et que je ne suis pas d'accord avec toi", continue Matthieu.

Les deux chroniqueurs se sont finalement réconciliés quelques minutes plus tard. "Il m'a un peu vénère tout à l'heure. Mais on se fera un bisou après, je l'aime bien", reconnait Matthieu Delormeau, avant de faire un câlin à son camarade. "Il est intelligent ce c*n", conclut-il.

Tout est bien qui finit bien.