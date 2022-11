Meilleur que Cyril Hanouna ? "Rien que pour ça, je le respecte", Guillaume Genton s'enflamme pour un chroniqueur

Cyril Hanouna l'assure, l'équipe de Touche pas à mon poste forme une grande famille. Cependant, derrière cette description affectueuse se cache une réalité que l'on a souvent tendance à oublier : cela ne signifie pas pour autant que tout le monde s'entend à la perfection. Là où nos propres repas de famille peuvent être parfois marqués par de grosses tensions à cause du tonton raciste, de la tata catho, du papi coincé dans le passé ou du cousin macho, l'ambiance est régulièrement explosive sur le plateau de l'émission de C8 quand les fortes personnalités s'affrontent autour d'un sujet.

Guillaume Genton pas fan d'une chroniqueuse de TPMP

Autrement dit, contrairement à ce qu'aimerait sûrement Cyril Hanouna, les membres de TPMP ne sont pas tous amis dans la vraie vie, mais sont parfois de simples collègues. Et ce n'est pas Guillaume Genton qui nous contredira. Tandis que Matthieu Delormeau n'hésite jamais à se clasher avec Gilles Verdez, le chroniqueur, producteur et animateur radio a confessé qu'il n'était pas proche de tout le monde au sein du talk-show.

Interrogé par Purepeople sur la personne avec laquelle il s'entendait le moins, Guillaume Genton a confessé, "C'est Danielle Moreau. Là, pour le coup, on n'a vraiment rien à voir". N'ayez crainte, il n'a aucunement l'intention de partir au clash avec elle. Il l'a précisé, ils sont tout simplement trop opposés pour être véritablement connectés, "Elle est très sympa, mais on a moins d'affinités, on n'a pas du tout le même âge. On est très différents." Difficile de lui donner tort.

Une vraie bande de potes en coulisses ?

A l'inverse, Guillaume Genton s'est fait de véritables amis grâce à TPMP. Après des débuts compliqués auprès de Matthieu Delormeau, tous les deux s'apprécient énormément aujourd'hui, "On est allés déjeuner ensemble il y a deux ans maintenant, et tout va bien. Il est très cool". Il l'a ajouté, il prend même l'animateur de TPMP People comme exemple, "J'ai beaucoup de respect pour lui parce que, pour moi, c'est le meilleur, avec Gilles Verdez, donc rien que pour ça, je le respecte". Meilleur que Cyril Hanouna ? Nous n'en saurons pas plus.

De même, il ne cache pas avoir un chouchou dans l'émission. Et sans surprise, c'est le même que Cyril Hanouna et des téléspectateurs, à savoir... Raymond. "C'est vraiment mon pote. En apparence, on est complètement différents. On a déjà fait plein de restaurants ensemble, ça nous est arrivé de sortir, même d'aller en boîte ensemble alors que je ne vais jamais en boîte, a révélé l'animateur du Morning Sans Filtre sur Virgin Radio. Et les gens hallucinent de nous voir ensemble, parce qu'on n'a rien à voir sur le papier. On se kiffe de fou, on est parti en vacances ensemble cet été".



Touche pas à mon pote.