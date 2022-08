"On regarde plus cette daube" : Euphoria saison 3, le départ d'un personnage culte rend les fans furieux

Des tensions avec le créateur à l'origine du départ ?

Pour l'heure, HBO n'a pas encore réagi à cette annonce et on ne sait pas comment ce départ sera mis en scène à l'écran. En revanche, il n'est pas impossible que cette situation ne soit pas réellement liée à une décision créative. Si Kat était effectivement délaissée par les auteurs dans la saison 2 et voyait son intrigue avancer au ralenti, c'est surtout la relation entre Barbie Ferreira et Sam Levinson (le créateur) qui aurait fait des étincelles en coulisses.

Selon certaines rumeurs, l'actrice et le showrunneur se seraient retrouvés au centre de tensions l'an passé, la faute notamment à une scène dans un jacuzzi durant laquelle Barbie Ferreira se serait blessée. Elle aurait par la suite accusé la production de ne pas avoir assuré sa sécurité correctement, chose que les producteurs ont niée.

Les fans sont dégoûtés

En attendant plus d'informations à ce sujet, les fans ont déjà réagi à cette annonce. Et sans surprise au regard de la popularité de Kat à l'écran, l'humeur n'est pas à la joie : "Il n'y aura plus Kat dans Euphoria c'est la fin de ma vie voilà", "Kat qui sera pas dans la S3 d'Euphoria = bah on regarde plus cette daube mdr" ou encore, "bye y'a plus kat je regarde plus Euphoria c'était mon comfort character" et "Y'aura pas Kat dans la saison 3 de Euphoria ?????? J'veux tout casser".