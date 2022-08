Sex Education saison 4 : une autre actrice annonce son départ, "Je ne peux pas dire pourquoi"

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

C'est l'hécatombe du côté du casting de la saison 4 de Sex Education. Annoncée il y a bientôt un an, la suite de la série Netflix avec Asa Butterfield, Emma Mackey ou encore Ncuti Gatwa s'annonce déjà bien différente. Et pour cause : trois actrices ont déjà annoncé leurs départs. Et ça continue puisqu'une 4ème star de la série vient d'annoncer qu'elle ne serait pas de retour. Ça ne sent pas bon...

Que va-t-il se passer dans la suite de Sex Education ? Souvenez-vous, à la fin de la saison 3 de la série, le lycée fermait ses portes et Maeve (Emma Mackey) quittait l'Angleterre pour étudier aux Etats-Unis. Des bouleversements qui vont avoir de lourdes conséquences sur les personnages. Pour preuve, plusieurs stars ont confirmé leurs départs. Parmi elles ? Simone Ashley alias Olivia (depuis vue dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton dans le rôle de Kate Sharma), Patricia Alison (Ola) et Tanya Reynolds (Lily). Et on n'est pas au bout de nos peines. Et un 4ème départ pour Sex Education Cette semaine, une quatrième star a confirmé son départ de Sex Education. Il s'agit de Rakhee Thakra qui incarnait l'une des profs du lycée, Emily. Dans une interview donnée au Daily Star, l'actrice a annoncé qu'elle ne ferait pas partie du casting de la saison 4 de Sex Education, ajoutant qu'elle "ne peut pas vraiment dire pourquoi" son absence a été décidée. "Je suis fière de la série et reconnaissante d'avoir fait partie d'une chose si importante. Il n'y a rien de mal dans Sex Education" a-t-elle déclaré.

