"On peut être amoureux de plusieurs personnes en même temps" : Delphine Wespiser adepte du polyamour ? Sa réponse étrange dans TPMP

Seulement quelques mois après sa rupture avec Roger, Delphine Wespiser pourrait bien avoir retrouvé l'amour. En effet, lors d'une récente interview accordée à NutriRadio, l'ancienne Miss France a laissé entendre que son coeur était de nouveau pris.

"Je suis 'câlin câlin !' (...) Je n'étais pas câlin avant et je suis devenue câlin câlin. Ce qui est incroyable, c'est que mes deux premiers chéris me le reprochaient. Ils me disaient toujours, et là, je rentre un peu dans l'intime : 'tu n'es pas assez tactile, tu n'es pas assez câline, tu n'aimes pas les câlins, tu n'aimes pas les bisous'. Aujourd'hui, je suis totalement l'inverse. Il y a aussi des choses dans la vie qui font que l'on évolue et qu'on peut devenir de tout un à tout autre", a expliqué celle qui a dévoilé son pire tue-l'amour.

Delphine Wespiser est-elle adepte du polyamour ?

Ce mercredi 1er février 2023, Cyril Hanouna et les chroniqueurs de TPMP ont parlé de la chanteuse Angèle, qui a confié avoir adopté le principe du polyamour. Évidemment, l'animateur qui a dévoilé le salaire des personnes présentes autour de sa table, leur a demandé s'ils pouvaient faire la même chose.

"Moi, sur le principe, j'aime bien pour les autres. Mais pas pour moi, parce que je pense qu'on peut être effectivement amoureux de plusieurs personnes en même temps. Au moins de deux personnes en même temps. Mais on ne peut pas 'aimer'. À partir du moment où on 'aime', quand on a passé le cap d''aimer', avec tout ce que ça comporte et que ça signifie, bah après non c'est exclusif", a répondu Delphine Wespiser.

"'Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer, c'est monter si haut... Je crois que c'est Damien Sargue qui disait ça'", s'est alors amusé Cyril Hanouna, visiblement un peu perdu par le spitch de sa chroniqueuse. Nous non plus, on n'a pas tout compris, mais au moins, on sait qu'elle est exclusive... Son nouveau chéri est prévenu !