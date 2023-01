Delphine Wespiser avoue être de nouveau en couple ! Sa relation est tout le contraire de celle avec Roger

Après une longue relation avec Roger, Delphine Wespiser s'est retrouvée célibataire. En septembre 2022, la chroniqueuse de TPMP a annoncé leur rupture, tout en précisant qu'ils restaient en bons termes. "Parce que c'était lui et parce que c'était elle. Il y a sept ans, nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. Il m'a montré la lumière, celle qui remplit son coeur. Ensemble, nous avons vécu, voyagé, rêvé, construit. Nous nous sommes aimés, nous avons partagé et nous avons traversé les montagnes, ensemble, toujours ensemble. Je vous souhaite à tous de vivre une histoire comme celle que ma belle étoile m'a offerte en me faisant rencontrer mon amour solaire. Une histoire d'amour envers et contre tous qui embrassera mon coeur et mon âme pour toujours. Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon coeur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Ciao Amore", avait-elle écrit sur Instagram.

Delphine Wespiser serait de nouveau en couple et très câline

Depuis cette séparation, Delphine reste très discrète sur ses histoires de coeur, même si certaines rumeurs de couple ont rapidement fait leur apparition. En effet, l'ancienne Miss France a publié une story au restaurant sur laquelle on voit la main d'un homme en face d'elle. Pour les internautes, pas de doute, il s'agissait bien de son nouvel amoureux. Si celle qui a embrassé Matthieu Delormeau n'a jamais réellement confirmé l'information, il semblerait bien que ses fans aient eu raison ! En effet, lors d'une interview accordée à NutriRadio, elle a fait des confidences qui laissent peu de doute sur le fait qu'elle soit de nouveau en couple.

"Je suis 'câlin câlin !' (...) Je n'étais pas câlin avant et je suis devenue câlin câlin. Ce qui est incroyable, c'est que mes deux premiers chéris me le reprochaient. Ils me disaient toujours, et là, je rentre un peu dans l'intime : 'tu n'es pas assez tactile, tu n'es pas assez câline, tu n'aimes pas les câlins, tu n'aimes pas les bisous'. Aujourd'hui, je suis totalement l'inverse. Il y a aussi des choses dans la vie qui font que l'on évolue et qu'on peut devenir de tout un à tout autre", a expliqué celle qui a dévoilé son pire tue-l'amour.