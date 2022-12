Delphine Wespiser de nouveau en couple après sa rupture avec Roger ? Cet indice laisse peu de place au doute

Après plusieurs années d'amour, Delphine Wespiser a annoncé sa rupture avec Roger le 27 septembre 2022. "Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon coeur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Ciao Amore", a écrit la chroniqueuse de TPMP, avant d'ajouter : "Parce que c'était lui et parce que c'était elle, il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. Il m'a montré la lumière, celle qui remplit son coeur. Ensemble, nous avons vécu, voyagé, rêvé, construit. Nous nous sommes aimés, avons partagé et nous avons traversé les montagnes, ensemble, toujours ensemble".

Un message touchant qui a pourtant fait des heureux ! En effet, depuis qu'elle est célibataire, Delphine Wespiser est très convoitée. Le plus chaud est Matthieu Delormeau, qui n'a pas hésité à l'embrasser après une danse. "La vérité ? Eh bien je me tape Delphine mais alors dix fois ! Et dans tous les sens", a même balancé l'animateur de TPMP People, lorsque Géraldine Maillet lui a demandé : "Si vous deviez passer une nuit d'amour, vous choisiriez Raymond ou Delphine ?".

Delphine Wespiser de nouveau amoureuse ?

Malheureusement pour Matthieu Delormeau et tous les possibles prétendants de l'ancienne Miss France, il semblerait qu'elle ait retrouvé l'amour. En effet, un cliché laisse peu de place au doute.