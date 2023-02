TPMP : Cyril Hanouna sans filtre, il dévoile le classement des chroniqueurs les mieux payés

TPMP ne cesse d'exploser les records. Il faut dire que le célèbre talk-show de C8 a particulièrement attiré l'attention grâce aux venues successives d'Amandine Pellissard sur le plateau. L'ancienne participante de Familles nombreuses, la vie en XXL s'est non seulement clashée avec les chroniqueurs de Cyril Hanouna mais également avec une psychanalyste venue parler des dangers qu'une reconversion dans le X pourrait avoir sur ses enfants.

>> "Si ça se trouve, il est juste con" : l'avis cash de Delphine Wespiser sur une vraie star de la télé <<

Ce jeudi 2 février, Cyril Hanouna a abordé un sujet complètement différent : l'argent. L'animateur revenait notamment sur les propos de Jean-Michel Cohen dans l'émission de Jordan De Luxe où il a confié avoir honte de gagner 20 000 euros par mois. "Je ne suis pas fier, je m'en fous un peu. Ça ne m'a pas donné les plus grands bonheurs de ma vie", a déclaré le médecin nutritionniste.

Selon Guillaume Genton, "c'est devenu dangereux de donner son salaire parce que, forcément, ça crée un sentiment d'inégalité (...) Il y a des agressions, des vols, des cambriolages...". Matthieu Delormeau est quant à lui persuadé que Jean-Michel Cohen gagne beaucoup plus.

Cyril Hanouna donne ses pronostics

Cyril Hanouna s'est donc inspiré des révélations de Jean-Michel Cohen pour créer une séquence. Il a notamment présenté un classement des chroniqueurs qui, selon lui, sont les mieux payés. "On parle rarement de ce que l'on gagne. C'est vrai ici, je ne sais même pas combien vous gagnez. Je vais vous faire le classement des chroniqueurs qui, selon moi, sont les plus payés. Du moins bien payé au mieux payé". Cyril poursuit : "A mon avis, la moins bien payée, c'est Béatrice, parce qu'elle vient d'arriver. Ensuite, je pense que ça doit être Gilles, parce qu'il vient beaucoup et qu'il n'a pas besoin de grand chose. Après, je dirais Guillaume. Ensuite, je dirais égalité : Géraldine, Raymond, Bénaïm, Delphine. Et ensuite, les mieux payés, je dirais Castaldi et Delormeau".

>> Cyril Hanouna en conflit avec son fils Lino, vous ne devinerez jamais pourquoi <<

Le vrai classement dévoilé

Alors que Benjamin Castaldi avoue avoir donné "10 millions d'euros au fisc" et gagné 60 000 euros par mois rien qu'en exclu avec TF1, Cyril Hanouna finit par dévoiler le vrai classement des chroniqueurs les mieux payés. "En dernière position, c'est bien Béatrice, mais c'est normal, vous venez d'arriver. Ensuite, il y a un pallier : Delphine, Raymond, Guillaume. Ensuite, il y a Géraldine". Alors que Valérie Benaïm et Gilles Verdez suivent le classement, c'est finalement Matthieu Delormeau et Benjamin Castaldi qui arrivent en première position. Cyril avait vu juste.