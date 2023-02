"Si ça se trouve, il est juste con" : l'avis cash de Delphine Wespiser sur une vraie star de la télé

A quelques jours de divulguer la date de lancement de Koh Lanta 2023, TF1 a fait face à une polémique. Denis Brogniart, animateur du jeu, a été accusé de harcèlement moral par plusieurs femmes.

Denis Brogniart accusé de comportements déplacés

Dans une enquête publiée par Voici, Denis Brogniart a été accusé d'avoir insulté et humilié Charlotte Namura, sa chroniqueuse du Mag de la Coupe du monde. D'autres journalistes sportives ont dénoncé des comportements déplacés de l'animateur. Ce dernier a répondu à la polémique en présentant ses excuses.

TF1 a annoncé qu'elle diffusera Koh Lanta 2023 : Le feu sacré chaque mardi à 21h10 dès le 21 février. Un choix de programmation qui a provoqué la colère de ses téléspectateurs. Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs de répondre à la question: "Fallait-il attendre avant de lancer la nouvelle saison de Koh Lanta ?".

Gilles Verdez s'emporte contre TF1

Gilles Verdez a fustigé ce choix de TF1. "Il n'y aucune urgence. Il n'y a pas de désir de voir Koh Lanta dans quelques semaines. Ça tombe très très mal. Ils lancent Koh Lanta au moment où il y a des femmes qui critiquent un comportement beaucoup trop autoritaire, presque violent verbalement envers elles. Ca me semble complètement délirant de lancer la saison à ce moment-là. En plus, la marque est altérée, abîmée...", a-t-il lâché.

Valérie Bénaïm a estimé, à son tour, que TF1 aurait dû attendre pour lancer la nouvelle saison de son jeu d'aventures. Delphine Wespiser n'a pas rejoint cet avis. Selon elle, il y a une réelle attente du public autour du programme. L'ancienne Miss France, qui a scandalisé ses camarades en dévoilant son salaire, a ensuite livré un avis cash au sujet de Denis Brogniart.

"Pourquoi lui fait-on un procès ce gars ? Ca se trouve, il est juste con. Mais en fait, dans la vraie vie, il y a aussi des cons. On est hyper-exigeant avec les présentateurs qui au final, quand la caméra est éteinte, ne sont pas sympas. Mais en fait, ça existe dans la vraie vie. Et puis, on ne sait pas ses états d'âme, on ne sait pas ce qui se passe dans sa famille. Ce n'est pas parce qu'il sourit à l'écran, qu'il doit être sympa !", a expliqué Delphine Wespiser.