"Rien ne justifie mon comportement" : Denis Brogniart dans la tourmente, plusieurs femmes l'accusent de harcèlement moral

Après plusieurs mois d'absence, Koh-Lanta s'apprête à signer son grand retour sur TF1. La chaîne privée donnera, dans les prochaines semaines, le coup d'envoi d'une nouvelle saison de son jeu d'aventure. Celle-ci sera baptisée Le feu sacré.

Denis Brogniart accusé de faits graves par d'anciennes collaboratrices

Alors que le succès de Koh-Lanta est toujours au rendez-vous, Denis Brogniart est dans la tourmente. Le magazine Voici révèle, ce vendredi 27 janvier 2023, que plusieurs femmes accusent l'animateur de TF1 de faits graves. D'anciennes collaboratrices affirment avoir été la cible de comportements inappropriés et d'avoir subi un harcèlement moral.

"Tout le monde sait que Denis Brogniart est capable de colères humiliantes, surtout avec les femmes", a confié un responsable syndical de TF1 à Voici. Une ancienne collaboratrice de l'animateur a rapporté au magazine avoir été "insultée et humiliée" sur le plateau du Mag de la Coupe du monde.

Charlotte Namura a subi les foudres de Denis Brogniart après s'être montrée hésitante vis-à-vis d'une question à poser aux téléspectateurs. Cette dernière, qui était alors sa chroniqueuse, aurait été "qualifiée de m*rde, tout juste bonne à sourire".

Le "pire souvenir" d'une journaliste sportive

L'animateur de Koh-Lanta, qui s'apprête à entrer au musée Grévin, est accablé par une autre journaliste sportive. "Il ne supporte pas la co-présentation et pique des colères folles avec ses subordonnées", a rapporté son ancienne collègue, Anne-Claire Bonnet. Une autre a quant à elle confessé que Denis Brogniart représentait le "pire souvenir de sa carrière".

Le principal concerné a tenu à répondre à ces lourdes accusations et à présenter ses excuses. "Je suis très engagé, perfectionniste et à l'occasion de deux directs à TF1, où la pression est très intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette", a expliqué Denis Brogniart dans les colonnes du magazine Voici.

"Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés. Ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j'entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis 30 ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j'ai pu blesser", a ajouté Denis Brogniart.