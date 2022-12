Koh Lanta 2023 : TF1 annonce le grand retour... avec de nouvelles règles à venir ?

Conscients de la hype autour du match France-Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde 2022, les dirigeants de TF1 ont profité de la diffusion de la rencontre pour teaser deux grands retours sur son antenne. Le premier ? La reprise de Demain nous appartient dès le 19 décembre, lendemain de la finale durant laquelle les coéquipiers de Kylian Mbappé affronteront l'équipe de Lionel Messi. Le second ? La nouvelle édition de Koh Lanta.

Après une longue pause de plusieurs mois afin de permettre aux téléspectateurs de digérer les récentes diffusions successives, l'émission culte animée par Denis Brogniart fera son grand retour sur nos écrans en 2023. Et si l'on se fie au premier teaser diffusé hier soir, cette nouvelle aventure s'annonce épique... et mystérieuse.

Le retour de Koh Lanta se dévoile

Pour l'heure, aucune date de sortie n'est connue, mais on sait déjà que cette nouvelle saison s'intitulera Koh Lanta : le feu sacré. Et visiblement, on peut s'attendre à la mise en place de nouvelles règles, ou tout du moins, à quelques twists très spéciaux, comme cela avait déjà pu être le cas avec Le Totem Maudit.

"Aux Philippines, une légende raconte qu'un Dieu gardait secrètement un feu sacré dans les entrailles du volcan Mayon, révèle en effet une voix-off dans la vidéo. Un feu aux pouvoirs considérables qui donna naissance à un talisman tout aussi puissant". Il faudra évidemment attendre l'an prochain pour comprendre ce que cela signifie vraiment, mais on se doute que les mots "pouvoir" et "talisman" n'ont pas été prononcés innocemment et teasent à l'inverse des récompenses / rôles inédits pour les candidats...