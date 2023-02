"On s'embrouille" : Cyril Hanouna en conflit avec son fils Lino, vous ne devinerez jamais pourquoi

Depuis toujours, Cyril Hanouna n'a aucun scrupule à mettre en avant la vie privée de ses chroniqueurs dans TPMP. S'il tient quant à lui à être un peu plus discret, l'animateur phare de C8 se laisse pourtant de plus en plus aller aux confidences. Ce dernier n'hésite même plus à afficher ses deux enfants, Bianca et Lino, sur les réseaux sociaux et à parler d'eux.

Récemment d'ailleurs, Cyril Hanouna a raconté une anecdote au sujet de son fils. "On est allés à la coupe du monde à Doha. Et il y a David Beckham qui arrive et qui était dans la même loge que nous. Je demande à mon fils s'il veut prendre une photo avec David Beckham. Il me fait comme ça : 'non !' Je peux vous dire que j'avais la honte de ouf, non mais vraiment. Il était sympa et quand je lui propose une photo, il dit non. Il m'a foutu la honte. De toute façon partout où il va, il me fout la honte. C'est un truc de ouf".

Cyril Hanouna en embrouille avec son fils à cause de... FIFA

Mardi 31 janvier, Cyril et sa bande de chroniqueurs revenaient sur la passion d'un chef d'entreprise pour sa console de jeux. L'animateur a alors confié qu'il passait lui aussi beaucoup de temps le week-end à jouer aux jeux vidéos, et tout particulièrement FIFA, avec son fils. Les parties de FIFA auraient même créé des petites tensions entre Cyril et Lino. "On s'embrouille avec mon fils mais de ouf ! Mais passe cette put*in de balle bordel ! Tu passes pas ta balle ! Tu crois qu'on peut dribbler tout le monde, arrête, arrête, arrête !!!", raconte-t-il en plateau. Tout le monde s'est alors demandé qui du père ou du fils était le meilleur à ce jeu. Ni une ni deux, Cyril Hanouna a téléphoné à son enfant pour le savoir.

Lino ridiculise Cyril Hanouna en direct

"Ça va mon chéri ? Je suis à l'antenne. Dis-moi, tu trouves que c'est qui le meilleur à la Play, toi ou moi?" Le garçon âgé de 10 ans n'y est pas allé par quatre chemins et lui a immédiatement répondu "bah c'est moi". Cyril, qui s'est récemment comparé à Denis Brogniart, lui a ensuite demandé qui était le meilleur entre lui et Eddy, l'un de leurs amis. "Toi", a poursuivi Lino. "Et toi ou Eddy?", a voulu savoir l'animateur. "Moi. Moi meilleur que vous tous", finit par lancer l'enfant. Une franchise qui a beaucoup amusé les chroniqueurs autour de la table. "Humble comme papa", a même plaisanté Valérie Benaïm. Tel père, tel fils !