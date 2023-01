"Tu n'es pas prêt": Cyril Hanouna menacé par Booba, le rappeur lui promet "une sacrée guerre"

Se sentant directement visé, le rappeur a adressé un message à Cyril Hanouna via Twitter. "Déjà sois un homme et prononce mon nom. Tu traînes avec des voyous, mais t'es pas un voyou. À 32 ans, tu jouais à la PlayStation chez papa et maman. Te perds pas Baba, tu n'es pas prêt", a-t-il commencé. Visiblement, Booba ne compte pas en rester là.

Booba déclare la guerre à Cyril Hanouna

Dans une autre série de tweets, Booba poursuit ses menaces. "Ne fais pas appeler tes amis du grand banditisme. T'es maladroit Baba, ça marche pas ici. Retourne sur la PlayStation. Tu divagues. Ce qu'on a à dire on va le dire. Tu peux appeler ta grand-mère ou Superman... Ça ne change rien. (...) Tu gagneras du temps espèce de clown. T'as pas honte d'être aussi lâche ? En tout cas, c'est la preuve qu'on a raison et qu'on a tapé dans le mille. Force pour cette nouvelle aventure. Une sacrée guerre qui commence". Voilà qui promet.