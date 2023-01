"Ferme ta gueule !" : Cyril Hanouna agresse un chroniqueur de TPMP et le menace en direct

Une nouvelle édition de Touche pas à mon poste a été animée par Cyril Hanouna ce jeudi 26 janvier 2023 sur C8. Dans les prémices de celle-ci, l'animateur a présenté la deuxième partie du 6 à 7.

Cyril Hanouna explique l'absence de Matthieu Delormeau

Dès sa prise d'antenne, Cyril Hanouna a tenu à justifier l'absence de Matthieu Delormeau. Il a indiqué que son chroniqueur emblématique avait pris quelques jours de repos et qu'il serait de retour dès lundi. Puis, l'animateur à qui Arthur réclame 9 millions d'euros pour dénigrement s'est dirigé vers Jean-Michel Maire.

"Je peux vous parler deux minutes ?", a d'abord lancé Cyril Hanouna à Jean-Michel. L'animateur de TPMP a ensuite agressé son chroniqueur, qui a récemment débuté une nouvelle vie en déménageant dans le sud. "Il y a des règles très simples. Si tu veux m'attaquer, fais comme tout le monde, attaque-moi sur les réseaux", a-t-il lâché.

"Quand tu es face à face avec moi et que tu sais que tu es dans la même ville que moi, ferme ta gu*ule ! J'habite à Paris et Paris c'est petit... Il y a des gens qui sont loin parfois, ils font les malins, mais un jour à Paris, on verra comment ça se passera...", a-t-il asséné. Jean-Michel Maire, lui, a été pris de court. "Donc j'ai fait 800 bornes pour fermer ma gu*ule ?", s'est-il offusqué.

La nouvelle vie de Jean-Michel Maire

Jean-Michel Maire a récemment confié avoir changé de vie pour s'installer dans le sud avec sa compagne. "On est amoureux depuis 10 ans. Je suis très heureux. Je me demande pourquoi je n'étais pas parti plus tôt...", a expliqué celui n'a cessé d'être présenté par Cyril Hanouna comme un grand séducteur sur le plateau de TPMP.

Jean-Michel Maire n'a pas hésité à quitter Paris pour privilégier sa vie de famille. "La télévision, ce n'est pas forcément un milieu facile pour le conjoint parce qu'il y a toujours un jeu. En plus moi, j'avais un personnage de séducteur. Elle avait l'impression, presque à tort, que j'étais amoureux des invitées ou des chroniqueuses. Ce qui était complètement faux...", a-t-il regretté auprès de Jordan de Luxe sur C8.