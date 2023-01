TPMP : Véronique Genest déjà écartée de l'émission ? Trahie par Cyril Hanouna, elle balance sur Matthieu Delormeau

Durant les premiers jours de janvier 2023, Cyril Hanouna s'est mis en quête de tester de nouvelles chroniqueuses dans TPMP. Parallèlement à Amel, Natacha Amal et Afida Turner, il a permis à Véronique Genest de prendre place autour de sa table de chroniqueurs.

Véronique Genest / Matthieu Delormeau: le clash

L'arrivée de Véronique Genest a rapidement pris une tournure explosive. L'ancienne héroïne de Julie Lescaut sur TF1 a viré au clash avec Matthieu Delormeau et ce, alors que Cyril Hanouna venait de l'inciter à enterrer la hache de guerre. Elle a confessé ne pas apprécier l'animateur de TPMP People.

Depuis son clash avec Matthieu Delormeau, Véronique Genest n'est pas réapparue autour de la table de Touche pas à mon poste. Et elle est loin de garder un bon souvenir de son passage sur C8. "Ca faisait un moment qu'ils me faisaient des appels du pied. J'ai fini par dire: 'Allez pourquoi pas'. Je trouvais intéressant de pouvoir parler de plein de choses et que c'était une tribune marrante", s'est-elle remémorée pour Sud Info.

"Mais finalement, ce n'est pas drôle du tout. Ca ne l'est pas de se faire agresser parce qu'il y en a trois sur le plateau qui ne peuvent pas te saquer, tu ne sais même pas pourquoi. Et en plus sous des prétextes absolument faux. C'est compliqué de se faire reprocher des choses qu'on n'a pas dites", a lâché Véronique Genest. Une référence au fait que Matthieu Delormeau l'a accusée d'avoir dit dans la presse: 'Je ne peux pas le saquer. C'est la marionnette d'Hanouna ce gay'.

"Je n'ai jamais agressé personne"

Face à Matthieu Delormeau, Véronique Genest a affirmé qu'elle n'avait jamais tenu de tels propos. La comédienne a aujourd'hui le sentiment d'avoir été trahie par Cyril Hanouna. Dans les prémices de sa venue dans TPMP, il lui avait été assuré que ça allait être "bon enfant, convivial et drôle". "Résultat: Je me fais traiter d'homophobe, ce que je ne suis pas".

"C'est une accusation qui n'a aucun sens. Matthieu Delormeau a dit après l'émission: 'Elle m'a traité de sale gay', mais jamais. Je n'ai jamais été homophobe. Pareil sur le voile. J'ai mon opinion sur le sujet, mais je n'ai jamais agressé personne. On ne devrait pas avoir le droit de dénoncer aussi facilement des choses qui sont fausses", a déploré Véronique Genest. Pas sûr que les téléspectateurs de C8 la retrouvent de sitôt autour de la table de TPMP...