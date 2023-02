"C'est insupportable", "Faites-la taire !" : le comportement d'Amandine Pellissard dans TPMP face à une psy exaspère Cyril Hanouna et les internautes

Depuis plusieurs semaines, Amandine Pellissard enchaîne les plateaux télé pour parler de sa reconversion dans le X. Les téléspectateurs ont d'ailleurs eu droit à un sacré clash entre la mère de famille et les chroniqueurs de TPMP mardi 31 janvier. "Je pense que vous êtes là pour le buzz, pour le clash, pour le scandale. Vous êtes le Benjamin Ledig du cul. J'ai beaucoup de peine pour Léo", a lancé Géraldine Maillet à Amandine qui a répondu à son tour. "Vous avez une misogynie féminine. On le voit bien ! C'est horrible. Vous prenez les gens de haut. C'est vous qui avez besoin de consulter. Vraiment ! Nous, on va très bien. C'est vous qui alimentez la haine avec vos débats à la con".

Face-à-face tendu entre Amandine Pellissard et une psychanalyste

L'ancienne participante au programme Familles nombreuses, la vie en XXL n'a pas hésité à s'en prendre également aux autres chroniqueurs présents sur le plateau. Et surprise, Amandine Pellissard était de retour dans TPMP ce mercredi 1er février pour continuer à expliquer son nouveau choix de vie. Cette fois-ci, Cyril Hanouna a décidé de convier Raymonde Hazan, une psychanalyste venue déterminer les risques d'une telle reconversion sur les enfants d'Amandine.

Malheureusement, la professionnelle de santé n'a pas pu en placer une. "Amandine, Amandine, je suis venue pour toi. Écoute bien. Le sujet est très sérieux [...] Ne parle pas quand je parle". Toujours très énervée de la veille, la femme d'Alexandre n'a pas cessé de couper la psychanalyste. "Je sais déjà ce que vous allez me dire", lui a-t-elle lancé.

"C'est insupportable"

Le comportement d'Amandine Pellissard a particulièrement agacé, à commencer par Cyril Hanouna qui ne s'est pas gêné pour remettre en place son invitée. "Laissez-la parler, les gens disent qu'on ne comprend rien [...] c'est insupportable ! Il nous reste 5 minutes. Toi Raymonde, en résumé, tu penses que c'est traumatisant pour les enfants". Finalement, le sujet principal n'a pas eu le temps d'être traité dans son entièreté, faute de temps.