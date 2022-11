"On est là pour promouvoir" : Les Marseillais payés pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar ? Nikola Lozina confirme

Les Marseillais payés pour assister à la Coupe du Monde 2022 au Qatar ? Nikola Lozina semble confirmer

Plusieurs candidats des Marseillais à Dubaï se sont retrouvés au match France-Australie de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il y avait des candidats de la famille des Marseillais mais aussi du Reste du Monde. Jessica Thivenin et Thibault Garcia (qui ont gagné Les Apprentis Aventuriers 5), Paga, Kevin Guedj (séparé de Carla Moreau), Florent André (le BFF de Benjamin Samat alias Benji), Nikola Lozina (chef du RDM dans Le Cross) et Vincent Queijo (Mamans & Célèbres).

Mayamo avait balancé que les influenceurs auraient été payés 10 000 euros par personne pour venir au Mondial. Et qu'ils auraient eu le séjour gratuit, tous frais payés (les billets d'avion mais ils auraient aussi été nourris, logés dans des hôtels de luxe). Jessica Thivenin a démenti avoir reçu un chèque. "J'ai payé mes billets d'avion, mes billets de match, mes billets de tout" a-t-elle assuré dans ses stories, "Je vous rassure, on n'a pas eu de cachet, on n'a pas été payés, pas un euro et on a tout payé".

Mais Nikola Lozina semble confirmer. Celui qui est dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde VS Les Motivés a révélé en story : "Il y avait des influenceurs anglais, des influenceurs du Moyen Orient etc. Et en fait on est là pour promouvoir Saoudi et il y a pas mal de choses superbes à voir". Ils étaient donc bien au Qatar pour faire de la promo, de la pub, et auraient donc été rémunérés. Ils ont d'ailleurs aussi visité l'Arabie Saoudite et posté du contenu à la fois sur le Qatar et sur l'Arabie Saoudite.

"Ils ont été payés, c'est un pack qui comprend logement, billet de match, nourriture, visite et rémunération"

Et Mayamo a d'ailleurs affirmé dans une nouvelle story Instagram : "Ma source m'a encore confirmé qu'ils ont été payés, c'est un pack qui comprend logement, billet de match, nourriture, visite et rémunération, leur rémunération dépend du nombre d'abonnés". "Le but est de faire la promotion du Qatar et certains pays du Moyen Orient, parce que la CDM a fait énormément polémique. Et par les influenceurs, ils essayent de redorer leur image" est-il précisé.

Navid Cherche avait aussi rappelé que Bastos avait révélé sur ses réseaux avoir été approché pour faire la promotion de la Coupe du Monde au Qatar. Il avait posté le message reçu, qui lui proposait le voyage tous frais payés et une rémunération, mais le YouTubeur avait refusé.