"On a menacé de me décapiter" : Magali Berdah partage les pires menaces et insultes reçues, Booba se moque

Depuis la guerre qui l'oppose à Booba, Magali Berdah se dit victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. "En deux mois 1/2. 69687 menaces et insultes reçues, soit 795 par jour, soit 33 par heure, ce qui fait un message toutes les deux minutes !!!" a–t-elle écrit en légende d'une vidéo postée sur son compte Instagram le dimanche 31 juillet 2022 et dans laquelle elle cite certains messages terrifiants qu'elle reçoit : "Laisse-moi te pisser dans la bouche, faire couler votre sang et prendre tout ce que vous avez", "Famille de voleurs, vous allez y passer race de sal*pes", "Je te viole tes filles, tes petites nièces, ta petite cousine, toutes je vous b**se", "On viendra t'égorger chez toi sale p***", "On va te tuer, on a ton adresse et celle de tes petites", "Par pitié, fous-toi en l'air, tu rendras service à tout le monde", "Fais attention quand tu sors de ton bureau d'escroc et que tu rentres chez toi."

"On a menacé de me décapiter, de me violer..."

Visiblement, la haine de ses haters ne s'est pas calmée avec le temps. Dans une interview accordée à Paris Match, celle qui a confirmé que les salaires des candidats de télé-réalité étaient en chute libre, a dévoilé d'autres menaces qu'elle a reçues. "On a menacé de me décapiter, de me violer, mes enfants, mes filles et moi. On a menacé de m'écarteler, me lapider, me vider de mon sang... Je pense que tout y est passé", confie Magali Berdah, qui assure que sa vie est une "une torture". "J'ai l'impression qu'il n'y a pas de frein, qu'il n'y a jamais d'arrêt par rapport à ça", a-t-elle ajouté, en pleurs.

Booba réagit et clashe Magali Berdah

Bien évidemment, Booba n'a pas tardé à réagir et il n'a pas du tout l'air attendri par les déclarations de Magali Berdah. Celui qui a expliqué sa guerre contre les influenceurs s'est même moqué d'elle en vidéo.